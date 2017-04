Preşedintele primei asociaţii a femeilor chirurg din România: „Cred că în viaţă nu e vorba doar să mergi să faci bani într-un loc anume“

Medicul rezident Miana Gabriela Pop (27 de ani) a lansat recent la Cluj prima Asociaţie a Femeilor-Chirurg din România. Aşa cum a fost prezentată la lansare, asociaţia este organizată în zece departamente, corespondente specializărilor chirurgicale şi coordonate de câte un medic specialist în domeniu: Chirurgie generală (şef de lucrări dr. Dana Bartoş), Chirurgie vasculară (conf.dr. Claudia Gherman), Oftalmologie (prof.univ.dr. Simona Nicoară), ORL (conf.dr. Magdalena Chirilă), Gastroenterologie intervenţională (conf.dr. Alina Tanţău), Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă (şef de lucrări dr. Ileana Matei), Obstetrică-ginecologie (asist.univ.dr. Ioana Rotaru), Chirurgie pediatrică (asist.univ.dr. Anca Buduşan), Chirurgie buco-maxilo-facială (asist.univ.dr. Mădălina Lazăr), Urologie (dr. Carmen Lăpuşan).

Ideea

Miana povesteşte că ideea acestei asociaţii a plecat tocmai din sala de operaţii, unde face parte din echipa profesorului Cornel Iancu, şeful Clinicii de Chirurgie III. Ea e medic rezident la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor şi la Clinica Chirurgie III, ambele din Cluj.

„Asociaţia n-a plecat de la un eveniment negativ, ci din contră: faptul că am avut ocazia să mă formez lângă un om care mi-a permis să mă dezvolt atât profesional, cât şi uman. Mentorul meu este domnul profesorul Cornel Iancu cu care lucrez de patru ani de zile. Practic, mi-a dat această şansă de a mă simţi încrezătoare în propriile forţe, şansă să învăţ de la dânsul nu doar chirurgie, ci şi cum să te dezvolţi ca om. Dânsul este un exemplu pentru mine în ceea ce priveşte iniţiativa, în ceea ce priveşte felul în care e bine să lăsăm ceva în urmă. Am vrut să ofer şi altora şansa pe care o am eu. Nu ştiu dacă voi reuşi, dar încerc. Şi faptul că tot mai multe studente rezidente vin şi aleg chirurgia m-a făcut să cred că va merge şi am simţit că e nevoie de structură care să ne susţină“, afirmă Miana Gabriela Pop.

Aceasta spune că există tendinţa ca studentele să evite Chirurgia întrucât se gândesc că e o meserie dificilă, care necesită mult timp petrecut în spital şi le limitează viaţa de familie.

„Dacă în alte specialităţi poţi să pleci acasă la amiază şi atât e o zi de lucru, la chirurgie eşti dedicat 24 din 24 de ore. Chirugia înseamnă sacrificiu. Trebuie să fii disponibil pentru pacienţi, pentru urgenţe, pentru gărzi“, adaugă medicul rezident.

Miana Gabriela Pop FOTO: arhivă personală

„Nu cred că trebuie să fii neapărat singură ca să ai o carieră“

În opinia acestuia, perioada rezidenţiatului e o perioadă extrem de dificilă, una mult mai grea decât cea de medic specialist, iar femeile vor să facă cât mai multe lucruri în acelaşi timp şi bine:

„Pentru noi, ca şi femei, care dorim să dăm totul, să facem totul cât de bine, să excelăm şi profesional, şi la clinică, şi acasă, cred că vine un moment când începi să te gândeşti dacă direcţia aceasta pe care a ales-o şi care-ţi place şi îţi aduce satisfacţii extrem de mari – şi orele petrecute în sala de operaţii sunt cele mai frumoase dintr-o zi – îţi dai seama că, totuşi, ai vrea să le îmbini cu partea de familie. Trebuie să fim realiste că toată lumea se gândeşte să facă, la un moment dat, un copil, oricât de pasionată de carieră ai fi. Nu cred că trebuie să fii neapărat singură ca să ai o carieră. Pratic, ideea unei asociaţii care să ofere o dezvoltare personală mai bună femeilor le-ar permite acestora să aibă şi, şi. Cam despre asta este vorba. Prin asociaţie vrem să deschidem uşile, să facilităm accesul la ce este nevoie pentru ca femeile să se dezvolte“.

Pe lângă susţinerea reprezentantelor sexului frumos, asociaţia îşi propune să ofere cursuri practice de învăţare a anumitor proceduri medicale susţinute de specialişti din afară, dar şi schimburi de experienţă la clinici din afară. „Deja avem răspunsuri favorabile din Germania, Paris, din Cehia“, afirmă Miana. Tot prin asociaţie îşi doreşte să faciliteze prezenţa colegelor sale la diverse congrese internaţionale de profil prin obţinerea de reduceri la taxele de înscriere.

„Când ne putem ceva în minte, facem orice. Încercăm să ne depăşim limitele, să ne demonstrăm că putem şi cred că aşa facem multe alegeri în viaţă. Poate impulsiv, dar ca să ne demonstrăm nouă că se poate“, mărturiseşte medicul rezident despre momentul în care a luat decizia că va deveni medic.

A terminat la profilul de Matematică-Informatică al Liceului Nicolae Bălcescu din Cluj şi din clasa a XI-a a început pregătirea intensivă la Chimie şi Biologie. Iar în anul al doilea de facultate când a început să studieze Chirurgie şi-a dat seama că asta e ceea ce trebuie să aleagă.

Întrebată dacă o femeie-chirurg e mai bună în meseria ei decât un bărbat-chirurg, Miana răspunde: „Este important pentru orice medic să aibă un rezultat extraordinar la finalul operaţiei, în beneficiul pacientului, indiferent de genul medicului. Să facă ce e bine şi să fie recunoscut de societate. Va trece mult timp până când femeile vor fi văzute ca şi lideri în domeniu (n. r. în Chirurgie), ca şi mentori“.

Clujeancă get-beget, ea a avut burse şi stagii de studiu în străinătate. Bursa din Spania a ajutat-o să înţeleagă că nicăieri nu va fi ca acasă: „E foarte important să rămânem şi acasă, să încercăm să ne dezvoltăm pentru noi, pentru ai noştri. Cred că în viaţă nu e vorba doar să mergi să bani bani într-un loc anume“.

Ce zice un bărbat despre femeile-chirurg

La lansarea asociaţiei a participat şi Cornel Iancu, şeful Clinicii de Chirurgie III din Cluj. Universitarul consideră că acest domeniu, despre care se spune că este unul al bărbaţilor, li se potriveşte deopotrivă şi femeilor.

„Am avut ocazia de a forma multe rezidente de-a lungul timpului şi consider că această specializare, chirurgia, li se potriveşte în egală măsură femeilor, cât şi bărbaţilor, chiar dacă până acum acest domeniu a fost considerat, cumva, apanajul bărbaţilor. Ei sunt mai aplicaţi, mai tehnici, în timp ce femeile sunt mai minuţioase şi mai răbdătoare. O felicit pe Miana pentru îndrăzneala de a avea această iniţiativă şi sunt convins că, în timp, Asociaţia Femeilor Chirurg va reuşi să pună mai bine în evidenţă potenţialul femeilor în chirurgie”, a afirmat, la lansare, profesorul universitar.

