Preşedintele Cluj IT Cluster: „Într-o economie globalizată companiile din orice domeniu care vor să facă faţă concurenţei trebuie să adopte tehnologiile digitale”

La cea de-a cincea ediţie a forumului regional Cluj Innovation Days participă, joi şi vineri, pe 30 şi 31 martie, specialişti români şi străini, reprezentanţi ai structurilor europene şi ai unor centre de cercetare şi inovare din ţară şi străinătate, manageri şi oameni de afaceri.

Temele de dezbatere ale forumului sunt tehnologiile digitale, economia digitală cu aplicaţii în domenii variate, de la bioinformatică şi securitate cibernetică la oraşe inteligente şi Internet of Things.

„Cluj Innovation Days 2017 se înscrie în misiunea Cluj IT Cluster de a susţine procesul de transformare structurală a companiilor din sectorul IT (preponderent software) din regiune. Timp de două zile, ne focalizăm atenţia asupra importanţei pe care o are tehnologia informaţiei în dezvoltarea economiei şi a societăţii. Suntem convinşi că într-o economie globalizată companiile din orice domeniu care vor să facă faţă concurenţei trebuie să adopte tehnologiile digitale într-un mod inteligent şi cât mai accelerat la nivelul tuturor proceselor cheie”, a declarat Stelian Brad, preşedintele Cluj IT Cluster.

Acesta subliniază că economia românească trebuie să evolueze de la modelele bazate preponderent pe productivitate la cele bazate pe inovaţie: „Sectorul IT din această regiune a ajuns la un punct de inflexiune în care modelele de afaceri simple, bazate pe servicii de outsourcing, se apropie de pragul limită al competitivităţii, ca urmare a creşterii costului cu forţa de muncă. Soluţia stă în inovare şi în alinierea strategică a sectorului IT la câteva direcţii de specializare, fundamentate pe elemente de proprietate intelectuală autohtonă. Prin Cluj Innovation Days 2017 ne-am propus să aducem în atenţia companiilor din sectorul IT, precum şi a mediului local de cercetare, oportunitatea orientării activităţilor economice înspre câteva direcţii cheie de specializare, cum ar fi bio-informatica, securitatea cibernetică, oraşul inteligent, Internet of Things cu aplicaţii în sănătate ori agricultură, la care se adaugă media interactivă şi inteligenţa artificială”.

Despre eveniment

Cluj Innovation Days 2017 - un forum regional anual organizat de Cluj IT Cluster începând cu 2013 şi care urmăreşte consolidarea comunităţii IT şi facilitarea interacţiunii cu parteneri de afaceri şi sectorul public - este organizat de Cluj IT Cluster şi se desfăşoară în 30 şi 31 martie la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB.

La ediţia din 2016 au participat peste 500 de persoane, iar temele de discutate au fost medicina digitală şi administraţia digitală.

Despre organizator

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ creată în octombrie 2012 şi, momentan, 50 de membri. Pprintre aceştia se numără peste 30 de companii de IT cu mii de angajaţi şi cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universităţi şi institute de cercetare, instituţii publice şi organizaţii catalizator. Misiunea Cluj IT este ca până în 2018 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii şi produse inovatoare IT şi de sisteme de suport organizaţional din Europa Centrală şi de Est.

Mai puteţi citi:

Medicina în era digitală. Preşedintele clusterului IT Cluj: „Dorim să vedem care sunt perspectivele de dezvoltare ale acestui domeniu atât de complex”