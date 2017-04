Planuri pentru cea mai mare expediţie umanitară a voluntarilor români în străinătate. Vor duce aparatură medicală şi rechizite şcolare în Nepal

Asociaţia Volunteer for Life şi Asociaţia Life Education for All vor organiza între 1 şi 23 iunie cea mai mare expediţie umanitară desfăşurată de voluntari români în străinătate, ”Life for Nepal”. Potrivit Oanei Mîndruţ, preşedintele Asociaţiei Life Education for All, cei care vor să dea o mână de ajutor sunt mai mult decât bineveniţi.

Expediţia umanitară urmăreşte să doteze cu aparatură medicală şi consumabile spitalul Manmohan Memorial Community din capitala nepalului, spital care deserveşte circa 1,5 milioane de locuitori, să ofere intervenţii medicale şi chirurgicale de către medicii români voluntari în această campanie. Voluntarii vor să strângă rechizite şcolare, consumabile, aparatură, cărţi în limba engleză şi jucării educaţionale pentur şcolile din regiunile în care va ajunge expediţia umanitară. Un alt obiectiv al celro 17 români care vor pleca în Nepal este să facă activităţi de voluntariat în echipe mobile, atât medicale, cât şi educaţionale, în regiuni sărace şi greu accesibile din Nepal.

„Prin dotarea cu aparatură medicală şi consumabile a Manmohan Memorial Community Hospital vom contribui la îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru aproximativ 1,5 milioane de locuitori din Khatmandu. De asemenea, prin activităţile de voluntariat medical, medici români în colaborare cu medici nepalezi vor acorda consultaţii medicale pentru locuitorii din 5 sate greu accesibile şi isolate unde locuiesc circa 1400 de oameni. Prin activităţile de voluntariat educaţional vom derula activităţi de educaţie nonformală şi învăţare a limbii engleze pentru cei aproximativ 700 de copii din regiunile: Kathmandu, Pokhara, Chitwan şi Thamel“, spune Oana Mîndruţ.

Ideea acestei expediţii a pornit de acum 3 ani, când unul dintre organizatorii expediţiei, Ionuţ Ursu, a mers singur în Nepal să acorde primul ajutor celor răniţi sub dărâmături. Şi văzând cât de multe nevoi sunt s-a întors anul trecut cu aparatură medicală pentru spitalul din Khatmandu şi a primis că va reveni şi anul acesta.

Mai puteţi citi:

Durerea mocnită din ochii copiilor refugiaţilor. Poveste de voluntar român în Grecia: „Când îmi luam o îngheţată mă simţeam atât de vinovată“

De la nepăsare la ură. Clujenii care adună haine pentru copiii refugiaţilor din Siria. „Realitatea este mult mai gravă decât vedem noi la televizor“