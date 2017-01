Muzică pentru sănătatea copiilor. Campanie umanitară care alină sufletele celor mici internaţi în spitale

„Nu am copii şi nu am fost internată nicio zi în spital de când m-am născut. Dar pot să empatizez cu un om bolnav şi ştiu care sunt condiţiile din spitalele româneşti. Cu atât mai mult pot să înţeleg tristeţea copiilor bolnavi grav sau cu o boală cronică nevoiţi să stea cu lunile în spital. Proiectul «Sunet pentru Sănătatea Copiilor» s-a născut datorită lui Cristian - un băieţel de 8 ani bolnav de cancer în ai cărui ochi am văzut, când l-am cunoscut, toată tristetea lumii“, mărturiseşte Oana Mîndruţ, preşedintele ONG-ului clujean Life Education for All.

Proiectul a apărut în apropierea zilei de 1 Iunie 2016 şi, spune Oana, se gândea să facă ceva prin care să îmbunătăţească situaţia copiilor din spitale.

”Mi-a venit ideea să dotez cu audioteci saloanele de copii ceea ce le oferea micuţilor pe lângă accesul la meloterapie şi posibilitatea de a asculta/vedea cd-uri/dvd-uri educaţionale putând recupera astfel într-o oarecare măsură orele de şcoală pierdute şi, mai ales, şansa pentru cei mai mici de a asculta poveşti”, adaugă aceasta, pe Facebook.

De atunci a reuşit prin donaţii individuale şi sprijin de la parteneri să facă rost de banii cu care să cumpere audioteci pentru 55 de salaone şi săli de tratament din cinci clinici de pediatrie din Cluj şi din Institutul Inimii Cluj.

„Acum vă cer vouă ajutorul pentru a vă alătura extinderii campaniei "Sunet pentru Sanatatea Copiilor" la nivel naţional. (…) Le mulţumesc din suflet celor care au donat până acum şi le mulţumesc anticipat celor care consideră că donând 10, 20 sau 50 de lei - se pot face donaţii între 5 lei şi 1000 de lei - vor fi mai bogaţi cu 10, 20 sau 50 de zâmbete de copii“, scria Oana în ultimele zile ale lui 2016, pe Facebook.

Cei care vor să doneze pot afla mai multe şi pot dona AICI.





Mai puteţi citi:

Durerea mocnită din ochii copiilor refugiaţilor. Poveste de voluntar român în Grecia: „Când îmi luam o îngheţată mă simţeam atât de vinovată“

Mâine pleacă spre Grecia un transport cu haine groase şi aeroterme adunate de inimoşii de la asociaţia Life Education for All şi Volunteer for Life pentru copii refugiaţilro sirieni din Grecia. Campania umanitară a fost iniţiată al începutul lunii după aflarea veştii că 18 copii au murit din cauza frigului. Iniţiatoarea campaniei, clujeanca Oana Mîndruţ ne-a povestit, despre cum a marcat-o experienţa de voluntar în taberele de refugiaţi sirieni.

De la nepăsare la ură. Clujenii care adună haine pentru copiii refugiaţilor din Siria. „Realitatea este mult mai gravă decât vedem noi la televizor“

Mai mulţi clujeni inimoşi s-au mobilizat şi au adunat haine groase pentru copiii refugiaţilor sirieni din Grecia. Iniţiativa aparţine Oanei Mîndruţ şi s-a lăsat nu cu sprijin cum ne-am fi aşteptat, dimpotrivă cu jigniri pe Facebook şi cu un limbaj ce lasă de dorit într-un oraş cu pretenţii precum Clujul. Sociologii justifică agresivitatea din postări prin argumente ce ţin şi de faptul că tăcerea nu mai e o valoare în vremurile noastre.