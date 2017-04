Istoria ciudată a iepuraşului de Paşte. Cum a ajuns un simbol păgân al fertilităţii să fie „adoptat“ de creştini. Cheia este un tablou faimos pictat în 1530

Cu toate că Biblia menţionează în Levitic (11: 6) iepurele ca fiind un animal necurat: „Iepurele, chiar dacă rumegă, nu are copitele divizate; deci, este un animal necurat pentru voi“, în arta creştină patrupedul este asociat în mod regulat cu renaşterea şi învierea.



„De fapt, simbolul unui cerc format din trei iepuri a fost găsit în mai multe biserici din Devon (Marea Britanie-nr). La fel ca o mare parte din simbolismul nostru legat de „iepuraş“, sensul acestei imagini rămâne misterios. Proiectul „Trei Iepuri” a fost creat pentru a cerceta şi documenta apariţii ale simbolului antic, care au fost găsite până în îndepărata Chină”, se arată într-ul articol din „The Conversation”.



Iepurii au fost, de asemenea, asociaţi cu Maria, mama lui Isus, timp de secole.

Pictura lui Tiţian „Madona şi iepurele” (The Madonna of the Rabbit), expusă la Muzeul Luvru din Paris, datând din 1530, este un exemplu de simbolistică a iepurelui în arta creştină. Maria ţine un iepure în prim-plan, care simbolizează atât virginitatea cât şi fertilitatea ei. Iepurele este de culoare albă pentru a transmite puritatea şi inocenţa ei. „În antichitate se credea că iepurii se pot reproduce fără copulaţie. În această pictură iepurele este o aluzie la virginitatea Mariei şi la conceperea lui Isus fără păcat”, se arată în explicaţia tabloului de pe site-ul muzeului Luvru.