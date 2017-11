Istoria căderii unui mare brand românesc. Cum a ajuns o ruină celebra fabrică de pantofi Clujana prin „grija“ administratorilor vremelnici

Una dintre soluţiile luate în discuţie pentru salvarea societăţii ar fi mutarea companiei în Parcul Industrial Tetarom. În acest caz, spaţiile deţinute în Piaţa 1 Mai ar putea fi date în chirie şi s-ar obţine sume importante.

„Gestionarea mult mai judicioasă a costurilor şi realizarea unor noi comenzi au dus fabrica pe creştere anul trecut. De altfel, în 2016 am avut profit pentru prima dată în ultimii 12 ani. Dar ne-a afectat şi presiunea pe costul forţei de muncă, după cele două creşterii obligatorii ale salariului minim, în 2016 şi 2017. Viitoarele creşteri salariale din 2018 ar putea să pună noi presiuni. Am avut şi o eşalonare a datoriilor, dar creşterea costurilor a dus la o criză de cash care ne-a diminuat capacitatea de plată şi am pierdut acele eşalonări. Asta a dus la recalcularea costurilor şi la majorarea ratelor şi dobânzilor”, a explicat directorul interimar, Florin Gliga.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj crede că insolvenţa e ultima soluţie

Deşi admite că situaţia este una dificilă, acesta spune că există soluţii de redresare. „Soluţiile sunt multiple, dar trebuie luate cât mai repede măsuri pentru anihilarea datoriilor istorice de la ANAF. O soluţie ar putea fi şi intrarea în insolvenţă. Precizez, ar putea fi. Asta depinde de decizia acţionariatului. Fabrica are oricum un patrimoniu considerabil, eu întotdeauna m-am exprimat pornit de la cifrele existente. Personal nu văd ca activitatea să fie pusă în pericol”, a mai afirmat Gliga.

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj (instituţie care deţine 93,4412% din acţiunile Clujana), crede că singura şansă este intrarea în insolvenţă.

„Pentru salvarea acestei societăţi nu avem altă opţiune decât procedura de insolvenţă. Toate celelalte discuţii sunt inutile. Fabrica nu va avea cum să acopere datoriile pe care le înregistrează la bugetul de stat din veniturile pe care le are”, e opinia lui Tişe.

Fabrica a fost înfiinţată încă din 1911

Clujana a produs ghete şi pantofi de piele încă din 1911 şi a fost mult timp una dintre fabricile model ale Clujului. Era, la origini, Fabrica de Piele „Fraţii Renner & Co” cu produse apreciate datorită calităţii lor. După primul război mondial, a devenit societate pe acţiuni, iar comuniştii au naţionalizat-o în 1948.

Între anii '70-'90, majoritatea produselor sale mergeau la export, iar marfa care mai ajungea şi pe piaţa internă se vindea ca pâinea caldă. În perioada respectivă a fost practic cea mai mare fabrică de pielărie şi încălţăminte din ţară, cu peste 11.000 de angajaţi şi a produs milioane de perechi de pantofi.

La scurt timp după Revoluţie a avut loc şi marea schimbare. O schimbare în rău, pentru că din primadonă a ajuns o Cenuşăreasă vulnerabilă la şocul trecerii la economia de piaţă.

Clujana a intrat în insolvenţă şi a fost chiar închisă timp de patru ani, între 1999 şi 2003. Salvată in extremis, fabrica ieşea din insolvenţă în 2004, iar apoi a fost preluată de Consilul Judeţean Cluj.