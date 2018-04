Cum a reuşit o tânără să pună pe picioare cu 50.000 de euro o afacere pentru copii: „Nici nu mi-aş fi dorit mai mult“

În 2016, când a devenit antreprenor, Dana Bogdan (32 de ani) era deja angajata unui liceu privat de elită din Cluj, Transylvania College, unde lucrează şi în prezent ca instructor de înot, în paralel cu afacerea. Fascinată de lumea celor mici, tânăra spune că şi-a dorit dintotdeauna să se ocupe de copii, astfel că modelul de business pe care l-a adoptat îi vine ca o mănuşă.

„Sunt mămica unui băieţel de 3 ani şi 3 luni, Patrick, iar în toamna anului 2018 aşteptăm un alt suflet mic care să întregească familia noastră frumoasă. Nu am renunţat la jobul de instructor de înot de la Transylvania College nici după deschiderea afacerii, deoarece am încercat să le îmbin. Lucrez într-un mediu plăcut alături de copilaşi şi de colegii mei din departamentul Swimming Pool, ce mi-aş putea dori mai mult?”, spune Dana Bogdan.

Cum i-a venit ideea afacerii

Ideea de a deschide această afacere i-a venit şi i-a fost inspirată chiar la locul de muncă. Ulterior, ea a participat la mai multe work-shopuri, alăturându-se unei comunităţi de mămici antreprenoare.

„În urmă doar câţiva ani organizam petreceri pentru copii şi la locul de muncă, iar de aici mi-a venit şi ideea să investesc într-o firmă care să se ocupe cu aşa ceva. M-am gândit atunci să încep un proiect pentru sufletul meu, ceva care să-mi permită să am un program flexibil, pentru a dedica timp cât mai mult soţului meu Aron şi băieţelului nostru Patrick, făcând în acelaşi timp ceea ce mă pasionează. Viziunea spre antreprenoriat a început cu participarea la primul workshop organizat în Cluj ,,Şi mămică şi antreprenor de succes “organizat de Alina Bota. După ce am început să lucrez cu Alina ( Level Up ) 1 la 1,la propriul brand am început să mă gândesc tot mai serios să mă organizez, să-mi trasez obiective, direcţii şi planuri pentru proiectul meu de suflet care pe atunci era un vis”, îşi aminteşte Dana.

Apoi, în 2016, a deschis firma. „Iniţial am vrut să deschidem un loc de joacă în grădina socrilor, dar ne-am reorientat. Într-o primă fază, am mers pe organizarea unor evenimente externe cu Kids Party Planner. Organizam petreceri pentru copii la domiciliile clienţilor sau în diverse localuri. Atunci am remarcat ce potenţial există, mulţi părinţi ni se plângeau că nu au unde şi cu cine să-şi lase copiii, aşa că am deschis Kids Party Corner”, a adăugat Dana.

O lume pentru prichindei

Aşa a lua naştere o mică lume magică dedicată celor mici, în care principalii eroi, alături de prinţi şi prinţese, sunt eroii îndrăgiţi de copii, Spiderman, Minnie şi Mickey Mouse şi alte personaje din desenele animate.



„Alături de Patrick şi de bufniţa KIPP, am început să explorăm minunată lume a poveştilor cu prinţi şi prinţese, cu personajele foarte îndrăgite de cei mici: Spiderman, Minnie-Mickey, Frozen-Olaf, Vaiana-Moana, Dinosaur Party, Owl Party, First Birthday Party şi multe, multe altele. Apoi, am deschis porţile celui mai nou spaţiu de joacă pentru copii, din Cluj-Napoca, Kids Party Planner – Căsuţa lui KIPP. Personajul principal este, bineînţeles, îndrăgita bufniţă KIPP, cea care ne-a adus mult noroc şi alături de care muncim zi şi noapte să realizăm pentru copii cele mai frumoase amintiri”, a explicat tânăra.

Pentru asta, familia Bogdan a investit într-un spaţiu de joacă modular, dar şi într-o tiroliană, trambulină şi un carrousel electric. Oferta este una pe măsură. La capitolul oferte, printre multe altele, se remarcă organizarea unor petreceri tematice pentru copii cu personajele preferate, dar şi ideea unui Kids Corner pentru aniversări, botezuri şi nunţi, unde cei mari îşi pot lăsa liniştiţi copiii, în apropiere, sub supravegherea personalului Kids Party Planner. Nu în ultimul rând, firma tinerei organizează activităţi şi ateliere creative pentru cei mici.

Investiţie de 50.000 de euro

„Investiţia totală a fost de aproximativ 50.000 euro. Dintre aceştia, 10.000 de euro au reprezentat fonduri personale, iar restul au venit dintr-un credit bancar. Între timp, în primăvara anului 2017, am aplicat la proiectul Start-Up, astfel că prin toamnă urmează să ne fie decontaţi 40.000 de euro, din care vom stinge creditul”.

Tarifele pentru care Kids Party Planner organizează petreceri sunt stabilite în funcţie de pretenţiile fiecărui client. În schimb, cei care vor să-şi lase pur şi simplu micuţii pentru câteva ore la spaţiul de joacă deschis în acest an plătesc 15-20 de lei pe oră, iar abonamentele ajung la 100 de lei.