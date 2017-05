Clujul, în finala galei care premiază cele mai bune restaurate din ţară

„Cel mai popular restaurant al anului” şi „Cel mai bun restaurant cu bucătărie internaţională” sunt cele două categorii din cadrul „TopHotel Awards” dedicate restaurantelor. Evenimentul aflat la cea de-a VI-a ediţie va avea loc în data de 25 mai la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, ocazie cu care vor fi desemnaţi câştigătorii. Premii se acordă pentru industria hotelieră, turism, spa-uri şi agrement.

Cel mai popular restaurant al anului

La categoria „Cel mai popular restaurant al anului” au ajuns în finală următoarele restaurante din Cluj: Bujole, Cabinet de Vin & Cocotte, Via şi Zama. Acestea vor concura cu restaurante din întreaga ţară: Caffe Citta, Camara Boierului, Hilton Sibiu, Caru' cu bere, Casa Kraus, Restaurant Casa Danielescu, Restaurant Citroniers, Restaurant Voievodal Baneasa, Ristorante Il Cantuccio, Sharkia Restaurant, Upstairs Rooftop, Winestone Victoriei 37.

Cel mai bun restaurant cu bucatarie internaţională

La categoria „restaurante selecte, de lux” cu bucătărie internaţională, reprezentanţii Clujului este „B A R A C C A”. Celelalte restaurante înscris în competiţie sunt: Barbizon Steak House, Casa Georgius Krauss, Domeniul Manasia, Joseph by Joseph Hadad, JW Steakhouse, JW Marriott, L'Atelier-l'art culinaire, Le Bistrot Francais, Norma Fine Dining, OSHO, PRIME STEAKS & SEAFOOD, RED ANGUS STEAKHOUSE, Restaurant Altitude, ANA Hotels Poiana Brasov, Restaurant Belvedere, RESTAURANT OLIVIERS, Restaurant PRIVO, Restaurant Simfonia, Sky Restaurant & Terrace, The Artist, Valea Verde Resort.