Cele mai tari glume făcute de români după accidentul din Bosfor. Dilema lui Ion Cristoiu: „De unde aveau oile vapor?“

„In oi we trust“/„În oi avem încredere“ sau „Ziua, ca oile“ sunt doar două dintre exemplele de comentarii postate pe reţelele sociale de către români după incidentul maritim.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre cele mai haioase glume pe seama accidentul maritim soldat cu scufundarea în strâmtoarea Bosfor a unei nave militare ruseşti, după ciocnirea cu un cargobot care transporta oi din România.

Mesaje şi imagini haioase:

* „Bătălia de la Ovine“;

* Grigore Cartianu - „Nu ne mai trebuie scutul de la Deveselu. Avem bomba cu oi“

* Tudor Duică - „Un grup de oi, aflate pe un vas românesc, a transformat un vas militar spion rus, într-o epavă. Nişte mistreţi au ucis câţiva militanţi ISIS... Nu ştiţi ce animale de casă are Soros?“

* Daniel P. Funeriu - „Ştirea zilei văzută din Ardeal: oi, ioi, oi...“

* „Be aici nu se trece! Linia Mărăşeşti-Mărăşti-Oituz“ FOTO Mihai Mateaş/Facebook

* „Poză istorică: soldaţi români de pe frontul de est, coloraţi“ Credit Foto: Mihai Mateaş/Facebook

* Lucian Mîndruţă - „Vă daţi seama ce tare e nava spion rusă dacă n-a putut să detecteze o navă cu oi, un pic mai mare ca ea, pe curs de coliziune. Ce-or fi avut la bord ca echipament? Marinari cu urechi mari?“

* „Asta înseamnă să fii în NATO: să ai sânge-n oaie!“ credit sursă, foto jos: Răzvan Cucui, kmkz.ro

În imagine: Forţele Navale Române în marş spre Marea Neagră







* FOTO (sus şi jos) Ada Serbu/Facebook





* FOTO (sus): Alex Popescu/Facebook





Credit FOTO Ionuţ Adrian Foltea





FOTO Junimea@Mihai Lupoiu

Unii au mers mai departe de un simplu mesaj şi au creat variante potrivite contextului pentru balada ”Mioriţa”

* Balada „Mioriţa 2: Ziua judecăţii“ postată pe blogul Lorenei Lupu.

Redăm câteva fragmente:

„Pe-un picior de plai

Pe-o gură de rai

(...)

Strigă mioriţa

Din toată guriţa

Oastea cea de oi

O chemă în toi

Şi astfel rosti

Fără a clipi:

“Haidem să luptăm

Pe baci să-l salvăm

Bongul să-l cătăm

Să-l recuperăm

Să îl returnăm

Şi să-l încercăm”.

Şi pe loc porniră

Pe-o navă suiră

Vasul moscovit

Pe loc l-au găsit

De el s-au ciocnit

Şi l-au rablagit

Şi printre spărturi

Cioburi, căzături,

Lemne şi frânturi

Şi fărâmături,

Bongul îl zăriră

Mândru behăiră

Mioriţa laie,

Laie, bucălaie

Hop, se aruncă

Şi mi-l înşfăcă

Dară, din păcate

Nu ştia să-noate.

Şi se scufundă

Şi se înecă.

Turma de mioare

Plecă-n lumea mare

Iar cei doi haini,

Pradă la rechini

Iar frumosul baci

Acum creşte maci“.

http://lorenalupu.com/blog/miorita-2-judgment-day/

* O „veche baladă marinărească“ de pe utopiabalcanica.net

Câteva fragmente:

„Într-o zi cu soare

pe-o apă de mare

iată-n zări cum urcă

înspre coasta turcă

trei vase cu miei –

căpitani, tot trei:

Unu-i liberian,

unu-i din Cayman

şi-unul, după logo,

pare că-i din Togo.

(...) – Marfă animală

care stai la cală,

ce-i cu tine oare?

ori ai rău de mare,

ori îţi intră-n lînă

fum de la turbină?

– Căpitane dragă,

la trup mi-s întreagă

dar avem, m-aş teme,

altfel de probleme:

pe l-apus de soare

s-a ivit în zare

o şalupă mare,

din marina rusă,

de valuri adusă,

chioară de un far

şi fără radar!

Şi am calculat,

am triangulat

pe-o frunză de tei

că traseul ei

o să se-ntrerupă

fix la noi în pupă,

a dracu’ şalupă!

(..) Dar vasul cu oi

nu avea părţi moi

şi după impact

a rămas intact –

lucru care, iată,

sub apa-nspumată

nu poate fi spus

şi despre cel rus“.

Cei de la TNR au scris:

„Alte incidente în Marea Neagră! O barjă care transporta pufuleţi a scufundat 5 fregate ruseşti

Ministerul Apărării a venit imediat cu un comunicat oficial în care şi-a exprimat regretul pentru cele întâmplate. „În timpul serii transportor de tip „barjă” ce exporta „pufuleţi” spre Crimeea a efectuat o manevră de mers cu spatele în timpul căreia, din „neatenţie”, a acroşat cinci fregate ruseşti ce efectuau „exerciţii” militare „de pace” în zonă. Nava, care naviga sub pavilionul ţării „Mozambic” îşi va continua drumul spre „destinaţie” unde se va deschide şi o „anchetă” cu privire la acest „incident”, se arată în comunicatul MapN“.

A fost creată inclusiv o parodie inspirată de limbajul de mahala folosit de latifundiarul Gigi Becali, asociat deseori cu afacerile desfăşurate în domeniul oieritului.

