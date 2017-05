Blogul emoţionant al văduvei tânărului mort într-un accident de paraşutism. „Moartea e o viaţă întreagă fără tine“

Blogul Andreei Lupaş începe cu prezentarea poveştii de dragoste dintre ea şi Vlad, soţul pe care l-a pierdut într-un accident de paraşutism în octombrie anul trecut. ”Numele meu este Andreea. Am 28 de ani şi am bucuria să fiu mama a trei copilaşi minunaţi. Am avut onoarea de a fi soţia lui Vlad timp de 7 ani. Soţul meu a murit în octombrie 2016 din cauza unui accident de paraşutism. Îmi e foarte dor de el! Ceea ce vei găsi pe acest blog sunt cuvinte scrise cu gândul la el, spre folosul oricui consideră că îi face bine să le citească”, scrie aceasta.

Ea explică motivul pentru care a numit blogul „Beloved“ (n.r. – „cea iubită“, în traducere din engleză): ”pentru că printre rânduri vei întrezări o poveste de dragoste… sau chiar două: una cu un sfârşit prematur şi una fără sfârşit”.

Scrisorile postate de aceasta pe blog sunt copleşitor de emoţionante. Câteva fragmente din acestea:

* „Dragul meu,

Azi ar fi trebuit să împlineşti 29 de ani. Aici, de cealaltă parte a cerului, o mulţime de oameni se gândesc la tine azi... şi mereu. Nu te putem sărbători pentru că nu eşti cu noi; vom celebra însă faptul că într-o zi ne vom revedea. (...) Mi-e greu să nu mi te închipui... cum eşti tu în Cer? Trebuie să fie, oricum, cea mai bună versiune a ta. Acolo unde eşti, nimic din lucrurile care ar fi putut să te doboare nu mai au putere, nimic din ce nu era perfect nu poate pătrunde. Eşti liber! Mereu ţi-a plăcut să fii liber. De partea aceasta a cerului, nu întotdeauna ai fost, dar acum... “.

* „Iubitule,

Ştii ce mi s-a spus de la început? “Pregăteşte-te, Andreea! Sărbătorile sunt cele mai grele în doliu.” Am auzit-o de nenumărate ori…însă nu a fost suficient să mă pregătească pentru ceea ce a urmat. E cumplit să sărbătorim fără tine! Într-un fel, te pierdem din nou de fiecare dată când ceva frumos se întâmplă şi tu nu eşti aici să împărtăşim. Totuşi azi, azi e ceva special. (...) Să ştii că urăsc moartea… din acelaşi motiv: pentru că nu mai e doar un concept pentru mine. Moartea e 15 octombrie 2016, e un câmp anume de la marginea şoselei, e mâna ta prea rece şi un ultim sărut pe frunte. Moartea e o viaţă întreagă fără tine… şi mult mai mult de atât. E personală şi aproape. E o nebunie urâtă care face loc celui mai frumos gând: Învierea!“.

* „Dragul meu, Ce greu mi-e să nu pot vorbi cu tine! Doare. Oare de unde eşti ai putut-o vedea pe Ava, fiica pe care nu ai cunoscut-o? S-a născut la două zile după înmormântarea ta. Fiica ta… cea pe care am crezut că o vom pierde, cea despre care nu ştim cum şi când a ajuns în pântecul meu, cea pentru care te-ai rugat şi a fost vindecată în mod miraculos. Fetiţa noastră este o minune! Am născut-o fără dureri, iubitule. În afară de lipsa ta, nu m-a durut nimic când a venit pe lume. Era mică şi plăpândă (aşa cum e viaţa) şi îţi semănă perfect. Vă sărbătoresc pe amândoi dintr-o privire: pe ea pentru că a ajuns cu bine în casa noastră şi pe tine pentru că ai ajuns Acasă. Sunt sigură că Cerul e frumos, dar să ştii că şi ea este!“.

Ce s-a întâmplat

O sâmbătă de relaxare s-a transformat într-o tragedie în judeţul Cluj: un paraşutist a murit după ce a sărit de la 3.000 de metri altitudine, dintr-un avion uşor, şi nu i s-a deschis paraşuta. Tânărul avea 27 de ani, se numea Vlad Lupaş şi era unul dintre fondatorii lanţului de restaurante Salad Box. Făcuse paraşutism 6 ani şi era unul dintre cei mai buni paraşutişti de la Clubul Sportiv SkyDive Transilvania.

