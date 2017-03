FOTO Balul Operei din Cluj: eleganţă românească într-un eveniment de inspiraţie vieneză

E puţin trecut de ora 6 după-amiaza. Sâmbătă, în a patra zi a lui Mărţişor. O mulţime de doamne, domnişoare şi domni, frumos gătiţi aşteaptă de o parte şi de alta a clădirii Teatrului şi Operei Naţionale din Cluj. Abia la jumătate se deschid porţile şi păsesc pe covorul roşu, asemeni vedetelor. Rochii elegante, în culori sobre sau stridente, pantofi cu tocuri generoase, iar peste paltoane asortate, scurte de piele şi chiar şi blănuri. Toate demne de poze şi selfie-uri pe covorul roşu.

De partea cealaltă a străzii, vreo 20-30 de oameni se uită curioşi la ce se întâmplă la doi paşi de ei.

Zeci de oameni şi-au luat bilete sau au primit invitaţii la ediţia aniversară a balului Operei: oameni de afaceri - Ştefan Gadola şi soţia sa, Daniel Metz, de la NTT Data, şi soţia sa, Mircea Buteanu, patronul Clubului Diesel -, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj, Cornel Cătoi şi soţia, obişnuiţi ai lumii mondene – Irinel Columbeanu şi fiica sa -, universitari români şi străini – Dafin Mureşan, Ionel Haiduc, fost preşedinte al Academiei Române, şi soţia sa - , artistul fotograf Szabo Tamas şi mulţi alţii.





Puţin înainte de ora 19 coboară dintr-o maşină prezentatorul evenimentului, Rareş Bogdan, realizator de emisiuni la Realitatea TV. Îşi salută colegii şi începe să îi intervieveze pe invitaţi. La un moment dat apare şi fiul său căruia îi zice: „uite, acolo sunt colegii mei (n. r. arătând spre locul unde stăteau jurnaliştii)! salută-i!“ şi apoi îl întreabă ce vrea să se facă când va fi mare: „jurnalist?“ La care puştiul: „nuuu! Sportiv!“.

Dacă pentru unii invitaţi, Balul Operei e un eveniment cu care s-au obişnuit, pentru alţii a fost pentru prima dată. „Eu sunt prima dată aici. Am luat o piatră în gură“, spune omul de afaceri Ştefan Gadola, prezentat de Rareş Bogdan drept unul dintre cei mai mari susţşinători ai artei şi sportului din Cluj.

Prezentatorul TV l-a oprit şi pe Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB – al cărui rector a absentat deşi fusese invitat pentru a i se acorda un premiu – şi l-a întrebat cum se împacă faptul că Teatrul Naţional şi Opera, unde se desfăşura Balul, se afla faţă în faţă cu Catedrala mitropolitană. Răspunsul a fost unul elegant: ”se contopesc foarte bine”.

Printre intervievaţi s-a numărat şi soţia sa, Florina Bogdan, cea care s-a ocupat de aranjamentele florale şi ale ediţiei din acest an.

„E incredibil. E o feerie… de la irişi la frezii, la lalele la..ce mai sunt – sunt nişte flori mici, albe pe care nu le-am mai văzut niciodată...“, afirmă Rareş Bogdan despre aranjamentele florale ale nevestei. În timp ce se petrece această discuţie, fostul preşedinte al Academiei Române, Ionel Haiduc, şi soţia sa, Dafin Mureşan şi un grup de universitari aşteptau să fie prezentaţi.

De ce a lipsit premierul?

Răspunsul l-a dat jurnaliştilor organizatorul evenimentului, Matei Miko, care a lăudat, la rândul său, designul floral al ediţiei cu numărul 25 al balului. Zice că a auzit informaţia că la bal urma să vină premierul Grindeanu, dar că: ”cred că este foarte clar că cine a fost invitat..., care sunt, de fapt, totdeauna invitaţii noştri, care este lumea pe care o aşteptăm şi care întotdeuna ne onorează cu prezenţa”.

„Nu aş vrea să mai discut seară de seară, despre hoţii, furăciuni, bandiţi“

Balul a început cu un discurs al prezentatorului TV care, vreme de vreo zece minute, a vorbit despre dorinţa sa de a nu mai rosti CCR mai des decât ”te iubesc”, de a avea invitaţi academicieni şi scriitori, oameni normali, nu politicieni pentru că ”politica trece, România rămâne”.

Acesta a lăsat să se înţeleagă că de la anul ar putea să nu mai prezinte Balul Operei:

„Nu aş mai vrea să discut, seară de seară, despre hoţii, furăciuni, bandiţi, OUG. Ştiţi ce e ăla OUG? Aţi învăţat în ultimele 30 de zile. Nu mai vreau! Nu mai vreau să ştiu ce e Ordonanţă de Guvern, nu mai vreau să ştiu ce e CCR. Am spus mai mult CCR în ultimele 35 de zile decât am spus, noi românii, mamă sau iubită sau te iubesc. E prea mult.



Nu cred că mai putem să o ducem mult aşa. Sigur că veghem şi că vom spune încă un an doi, trei sau patru, de câte ori trebuie CCR şi de câte ori trebuie OUG/ Dar nu ăsta este viitorul. Viitorul este toleranţa şi încrederea că în România se poate altfel. Şi cred că în astfel de evenimente, astăzi, aici, la Balul Operei, peste două luni, TIFF, peste încă o lună, Festivalul de Teatru de la Sibiu, apoi Festivalul de Jazz de la Timişoara, apoi Festivalul de Teatru de la Craiova. Apoi Enescu. S-au vândut în 15 minute 8.500 de bilete la Festivalul Enescu. E foarte greu astăzi să găsiţi bilet pentru festivalul din septembrie. Asta înseamnă că România îşi doreşte şi altceva.

România nu doreşte doar circ şi nu doreşte doar război. Înseamnă că vrea să trăiască frumos. Şi ce se întâmplă în seara asta cred eu că poate fi un exemplu pentru toată România: să învăţăm să trăim frumos, să nu ne mai urâm, să nu ne mai certăm, părinţi cu copii, fraţi cu surori, vecini între ei sau prieteni de-o viaţă pentru că politica trece, România rămâne.

Toţi, cred, cei care trăiesc aici iubesc această ţară. Da, mi-aş dori cam, anul viitor să vin să vă spun, nu prezentând balul, ci de undeva de aici, din sală, sau de pe margine, sprijinindu-i cu experienţa mea pe cei care îl vor prezenta, spunând aşa: sunt fericit, ultimele 75 de zile au avut invitaţi scriitori, oameni de afaceri care au construit lucruri frumoase în România şi nu au plecat de aici, nu şi-au vândut afacerile, academicieni, medici renumiţi şi am avut invitaţi aomeni normali.

Timp de 75 de zile nu am făcut politică. Asta mi-aş dori eu, să vorbim de cărţi, de premiere, de artişti uluitori, de teatru, de flori, de iubire. Dacă ceea ce am spus acum se va întâmpla în România înseamnă că, în sfârşit, vom fi normali pentru că acum, din păcate, nu suntem”.

Discursul său a fost urmat de spectacolul „Lăsaţi-mă să cânt!“ ce a cuprins mai multe şlagăre româneşti cântate de soliştii Florin Estefan, Hector Lopez, Cristi Mogoşan, Tiberius Simu, Camelia Crişan şi Axenia Şova, acompaniaţi de orchestra Operei Naţionale Române Cluj-Napoca, sub bagheta lui Andrei Tudor.

Apoi a urmat obişnuita Gală a Laureaţilor şi decernarea Trofeelor Lya Hubic, a Premiului Mecena, Emblemă de Cluj, Moda Cum Laude şi a Titlului de Senior al Cetăţii şi Spiritus Mentor. Unii oaspeţi ai Balului nu au aşteptat până la pauză ca să mănânce, ci au ieşit în timpul acordării premiilor. În partea a doua a serii, Dan Bittman şi Holograf au susţinut un concert.

Şlagărele româneşti, din prima parte a serii, au putut fi ascultate pe o bancă din Piaţa Avram Iancu, la o ţigară. Curioşii din piaţă au putut să şi vadă cine urcă pe scena operei uitându-se la ecranul amplasat în faţa clădirii Teatrului Naţional.

