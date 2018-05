Povestea Vioricăi Panaitescu, femeia care pictează cu lac de unghii: Am dorit să realizez tablouri care să fie în trend,  strălucitoare, pline de pasiune

Pentru a-şi petrece timpul liber într-un mod cât mai creativ, călărăşeanca a început să picteze. Fără studii în domeniu, doar cu o imaginaţie bogată şi cu idei care ies din tipar, Viorica Panaitescu şi-a aşternut gândurile şi trăirile pe pânză. Nu a urmat însă drumul firesc al picturii în ulei sau cu acrilice, ci a încercat să găsească o tehnică nouă.”Am dorit să realizez tablouri care să fie în trend, strălucitoare, pline de pasiune care să imprime ochiului şi sufletului o stare de bine. Prin definiţie sunt o persoană optimistă care iubeşte oamenii şi natura. Pictura este o tehnică nemaipomenită de relaxare, dar şi ceva care te solicită la maximum. Vă spun sincer că lucrez zi şi noapte, încerc de fiecare dată să mă perfecţionez”, povesteşte Viorica Panaitescu.

De profesie, laborant chimist, femeia a lucrat toată viaţă în proiectare, a fost 15 ani funcţionar la bancă, însă niciodată nu şi-a închipuit că va picta. Cele 25 de tablouri ale sale, realizate în doi ani, sunt expuse la Direcţia Judeţeană de Cultură Călăraşi şi pot fi admirate până pe 22 iunie.

Nu crapă, nu se scorojesc

Tehnica aleasă a fost una inedită: tablourile se nasc pe pânză, nu pe şevalet, ci pe masă unde se realizează modelajul, sunt acoperite apoi cu aracet, iar striaţiile şi formele în relief sunt date de bucăţi de carton. Finalul este realizat cu lac de unghii. Astfel culorile rezistă ani buni fără ca imaginea să sufere vreo modificare. În timpul realizării picturii nu foloseşte ustensile, doar degetele şi periuţa minusculă de la lacul de unghii. ”Lacul de unghii este folosit ca atare. Nu îl amestec, nu îl diluez. Este o muncă migăloasă care cere foarte multă răbdare, dar şi multe etape de lucru. Tablourile nu crapă, nu se scorojesc, îşi păstrează aceeaşi formă ani buni, iar culorile rămân la fel de vii. Am ales lacul de unghii pentru a da strălucire şi viaţă lungă tablourilor.

Uleiul îmbătrâneşte după 50 de ani, lacul rămâne intact. În urmă cu 2 ani m-am gândit să pictez 3D, să fie totul în pas cu modă, sclipitor pentru că eu trebuie să mă adaptez secolului în care trăiesc. La început tehnica mea a mai fost dificilă pentru că nu mă mulţumea rezultatul, dar în timp, cu voinţă, inspiraţie şi perseverenţă m-am perfecţionat reuşind să pictez 25 de pânze pe care le-am adus în faţa publicului, la prima mea expoziţie. Cred că fiecare tablou are un strop din sufletul meu. Iubesc oamenii şi îmi place tot ce este vesel. Consider că starea interioară ne dă forţa de a face lucruri senzaţionale, iar când bucuria vine din suflet totul capătă strălucire“, povesteşte Viorica Panaitescu.

Inspiraţia o găseşte în oameni

Deşi nu şi-a închipuit vreodată că va picta, femeia din Călăraşi, spune că a avut dintotdeauna simţul artistic. Şi-a amenajat singură locuinţa, întotdeauna a avut aplecare către designul de interior, şi şi-a croit singură hainele. “Inspiraţia vine din tot ceea ce mă înconjoară: experienţe de viaţă, oameni, flori, copaci, stări.

Sunt un om echilibrat, demn şi consider că pictura este un mod plăcut de a petrece timp util cu tine însăţi, de a rămâne tânăr. Am gândit, am decis, am reuşit fiindcă mi-am spus trebuie. Noaptea, când mă detaşez de toate problemele, proiectez în mental modelul, uneori văd imagini fracturate din ceea ce urmează să creez. Totul se leagă firesc atunci când mă aşez la masă şi încep să modelez”, spune Viorica Panaitescu.