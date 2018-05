Povestea celui mai tânăr elev admis la şcoala de piloţi de la Clinceni: „Este minunat să zbori ca o pasăre“

Cel mai tânăr cursant admis la şcoala de piloţi de la Clinceni este Darius Andrei Dobre, un tânăr din Călăraşi, elev în clasa a IX-a B al Colegiului Naţional ,,Barbu Ştirbei“, profilul matematică- informatică intensiv engleză. La aproape 16 ani (pe 31 mai îşi sărbătoreşte ziua de naştere), este cel mai tânăr viitor pilot la categoria ULM- avion ultrauşor (n.r: - un avion ultrauşor este o areonavă care are masa maximă la decolare de 470 kg). ”Din iunie, Colegiul Naţional «Barbu Ştirbei» va avea un elev pilot şi suntem fericiţi să îi împărtăşim visul! Felicitări, Darius!”, i-a transmis conducerea şcolii la care învaţă.

Pasiunea pentru aviaţia nu este doar un moft pentru Darius, care a încercat mereu să descopere informaţii, să se perfecţioneze în teorie şi să vadă pe “viu” cum e în cabina unui pilot. A călătorit cu avionul spre mai multe destinaţii, alături de părinţi, iar la vârsta de 7 ani a avut ocazia să pătrundă pentru prima dată în cabina pilotului. La acea dată, Adrian Iovan, fostul pilot care a sfârşit tragic într-un accident aviatic în Munţii Apuseni, i-a explicat câteva noţiuni pe parcursul zborului.

Dragostea pentru aviaţie i-a fost însă întreţinută de tatăl său, care este marinar, dar îndrăgostit de o viaţă de avioane. “Pasiunea mea pentru zbor mi-a fost insuflată de tatăl meu, care, deşi fiind navigator, era pasionat de zbor. Urmăream împreună toate emisiunile despre avioane, mergeam la spectacole aviatice din ţară şi îmi împărtăşea toate cunoştinţele lui. La vârsta de 7 ani, într-o călătorie spre Viena, pilotul Adrian Iovan mi-a permis să intru în cabină, unde mi-a explicat câteva noţiuni pe parcursul zborului. Această experienţă am avut ocazia să o repet de fiecare dată când zburam cu familia spre alte destinaţii. Ca o paranteză, în 2016 am câştigat la Londra un concurs Lufthansa. Toate aceste mai mici sau mai mari întâmplări mi-au stârnit curiozitatea şi m-am întrebat dacă şi eu as putea deveni într-o bună zi pilot de linie”, povesteşte adolescentul.

A făcut naveta ca să meargă la cursuri

Pentru a-şi demonstra că nimic nu-i poate sta în cale, Darius a început să facă paşi mici dar siguri către cariera pe care o visează: să devină pilot de linie. Încurajat de familie, pentru că ambii părinţi îl susţin, chiar daca mama e puţin mai temătoare, elevul din Călăraşi a început să se documenteze, să nu rateaze nicio informaţie despre aviaţie, să participe la show-uri aviatice. A făcut eforturi pentru a fi admis la una dintre cele mai prestigioase şcoli de piloţi din România şi a făcut naveta la Bucureşti pentru a participa la cursuri.

“Eu, ca sa pot ajunge să pilotez, am susţinut 50 ore de curs timp de 2 luni în care mi s-au predat 9 materii. Apoi am dat un examen teoretic ce a constat în 108 întrebări. Un număr de 240 de cursanţi au candidat pe 20 de locuri. Fără să neglijez îndatoririle de licean, am intrat al 9-lea. Voi începe din iunie cursurile de zbor la Clinceni (lângă Bucureşti). Pentru a te înscrie la Aeroclub, trebuie să ai vârsta minimă de 16 ani până la începerea probei practice şi să frecventezi cursurile sâmbăta şi duminica pentru a putea participa la examenul teoretic. Sunt bucuros că sunt printre cei mai tineri candidaţi admişi”, spune Darius Dobre care crede că este minunat să zbori ca o pasăre: zborul îţi conferă senzaţia de libertate, evadare şi curaj.





Ca să ajungă însă pilot, Darius ştie care are un drum lung şi anevoios în faţă. Este convins că doar muncind şi perseverând cu seriozitate va putea să-şi atingă ţinţa. Vacanţa de vară va fi una plină. “Performanţa pentru mine înseamnă să urmez şcoala de aviaţie şi să ajung pilot de linie. Acest lucru necesită foarte mult timp, răbdare şi dedicaţie. Pentru început voi petrece aproape fiecare săptămână din vară, de miercuri până duminică, la Clinceni’, spune adolescentul.

Cursuri teoretice şi examen cu 108 întrebări

Ca să ajungă aici, a muncit constant. Prima etapa din instruire a constat în 50 de ore de cursuri teoretice susţinute la Bucureşti, din februarie şi până în aprilie, în fiecare sâmbătă şi duminică.



“Am participat la cursuri care au fost predate de profesorii de la Aeroclub, în mare parte, sau de cei specializaţi pe materia respectivă. Mi s-au predat 9 materii: cunoasterea aeronavei, legislatie, principii de zbor, performanţe umane, meteorologie, navigaţie, comunicaţii, proceduri de urgenţă şi aerodinamică. Examenul a avut 108 întrebări, dintre care am obtinut 83 de procente, minimul fiind de 75. 240 de cursanti au candidat pe 20 de locuri, iar eu am fost admis al 9-lea, povesteşte Darius Dobre.

Pregătirea intensă pentru cariera în aviaţie nu a însemnat renunţarea la activităţile dedicate şcolii sau la timpul liber pentru a se relaxa. Le îmbină cu succes pe toate, iar ca pasiuni spune că îi mai plac sporturile de iarnă, călătoriile şi airsoft-ul.

Cum se construieşte o carieră

Aeroclubul României oferă posibilitatea de a avea parte de cursuri gratuite până la vârsta de 23 ani, cursurile fiind de planor, balon şi avion ultrauşor (ULM). Tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 23 de ani sunt eligibili pentru a beneficia de cursuri gratuite (subvenţionate) pentru paraşutism, planorism şi aeronave ultrauşoare motorizate, în limita locurilor disponibile în fiecare unitate teritorială. Cursuri pentru obţinerea licenţei de pilot de avion PPL(A) se efectuează numai contra cost. După obţinerea licenţei, tinerii care prezintă aptitudini pot fi selecţionaţi în loturile Aeroclubului României, unde îşi pot completa şi desăvârşi pregătirea în vederea participării la competiţii şi demonstraţii aeronautice. De asemenea, aceasta poate constitui fundamentul unei cariere profesionale în aviaţie.