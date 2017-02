Podul de gheaţă de pe Dunăre o ia la vale. Nivelul apei a crescut cu aproape o jumătate de metru într-o zi la Călăraşi

Autorităţile din Călăraşi spun că se confruntă cu aceleaşi probleme ca în urmă cu 5 ani. „Nu s-a intervenit cu nimic, au început să mai plece bucăţi compacte din cauza creşterii nivelului apei. De exemplu, astăzi, la Călăraşi, nivelul Dunării a crescut cu 51 de centimetri, iar la Olteniţa cu 22. Repet, nu curge continuu, ci se pun în mişcare când şi când câteva blocuri de gheaţă. Până marţi vom avea temperaturi negative, deci nu se pune probleme unei încălziri bruşte care să topească gheaţa. În continuare se anunţă frig.

La Călăraşi avem 8 nave blocate, româneşti şi străine, însă la Olteniţa sunt mai multe. Norocul a fost că multe dintre ele sunt aproape de mal şi reuşim să ţinem situaţia sub control, se face aprovizioarea echipajelor cu tot ce trebuie. De o lună, oamenii aşteaptă să se pună în mişcare. De asemenea, se cheltuiesc sume importante cu combustibilul necesar efectuării manevrelor în locul de ancorare pentru păstrarea în stare de exploatare a echipamentelor. Întârzierile în livrarea mărfurilor aduc pagube enorme şi beneficiarilor”, a explicat Constantin Anghel, şeful Căpităniei Portului Călăraşi.

Situaţie critică pe Dunăre FOTO Alexandru Botezatu

Creşte nivelul fluviului

Autorităţile spun că efectiv nu au ce face, doar să supravegheze zonele şi să aştepte ca gheaţa să înceapă să curgă natural. „Pleacă, se mai opresc, asta e situaţia, în funcţie de deplasarea lor se suprapun şi nimeni nu ştie cât de groasă e gheaţa pe Dunăre. Nu poţi să spui că are grosime de 6 sau de 3 metri, nu s-a dus nimeni s-o măsoare”, spune Constantin Anghel.



În privinţa inundaţiilor, şeful Apelor Române, Filiala Călăraşi, inginerul Viorel Roman, este optimist. „Nivelul apei creşte, este normal, pentru că se topesc zăpezile în Europa, însă nu cred că va fi nicio problemă. E posibil ca săptămâna viitoare să intrăm în faza I de apărare cu câteva incidente, dar nu e nimic de speriat. E normal să crească, însă deocamdată suntem sub nivelul mediei multianuale a lunii februarie”, a spus Viorel Roman.

Navă prinsă în gheaţă la Călăraşi FOTO ISU Călăraşi

Zeci de armatori români care suferă pierderi uriaşe din cauza navigaţiei care a fost închisă pe Dunăre, la 10 ianuarie, au semnat, zilele trecute, un apel către autorităţile din domeniul naval, dar şi către preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Sorin Grindeanu. Aceştia solicită, pe termen scurt, să se ia măsuri pentru spargerea gheţii şi menţinerea circulaţiei pe Dunăre, aşa cum se procedează în celelalte ţări riverane vecine cu România, cum ar fi Ungaria sau Serbia, iar pe termen lung să se dea mai multă atenţie transporturilor fluviale.

Apelul armatorilor

Cele peste 40 de firme care au semnat documentul respectiv acuză Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi că, după ce a emis, pe 10 ianuarie 2017, când a început îngheţul, un ordin de interzicere a circulaţiei, nu a întreprins nimic pentru dispersarea gheţii şi fluidizarea navigaţie pe sectorul românesc al fluviului.



“De la data interzicerii navigaţiei, AFDJ, singura structură de stat cu responsabilităţi în acest sens, nu a intervenit în niciun fel, nu a întreprins nicio acţiune concretă pentru spargerea podurilor de gheaţă şi asigurarea liberei navigaţii. La data redactării acestui Apel, pe mai multe sectoare ale Dunării s-au format poduri de gheaţă: Moldova Nouă - Orşova, km 448 - Olteniţa şi, cel mai periculos, cel din zona Călăraşi, către Bala Borcea. Gheaţa a format în aval de Călăraşi un adevărat baraj, cotele din amonte fiind neobişnuit de mari în comparaţie cu restul cotelor Dunării.

Borcea la Călăraşi, braţul Dunării. FOTO alexadnru Botezatu

Ruperea necontrolată a acestui baraj de gheaţă şi eliberarea în aval a unui volum extrem de mare de apă, într-un interval de timp extrem de scurt, poate avea ca şi consecinţă, pe lângă inundaţiile catastrofale, producerea de pagube prin deteriorarea construcţiilor hidrotehnice, dar şi riscul de scufundare a navelor şi ambarcaţiunilor aflate acum prinse în gheaţă, ceea ce ar duce la pierderea încărcăturii, cu potenţial de contaminare a apelor Dunării cu combustibilul şi marfa aflate la bordul navelor. Nu în ultimul rând, sunt puse în pericol vieţi omeneşti, atât cele ale persoanelor ambarcate pe navele aflate în pericol, dar şi a celor aflaţi în calea apelor”, se arată în documentul semnat de armatorii de pe Dunăre.



În 2012 a fost la fel pe Dunăre. FOTO ISU Călăraşi

