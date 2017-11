Mândri că sunt români: şcoala îmbrăcată într-un tricolor de 7 metri

“Nu sunt foarte multe lucruri de spus, ci doar de simţit. Ziua Naţională a României reprezintă un simbol de unitate pentru toţi românii. Anul acesta împreună cu elevii şi cadrele didactice ne-am propus să îmbrăcăm şcoala în culorile drapelului naţional. Am dorit să facem un lucru deosebit şi cred că am reuşit. Steagul românesc de 7 metri a fluturat pe şcoală şi ne-a emoţionat pe toţi. Am dorit să mărcăm altfel ziua noastră, a românilor, iar copiii au fost cu adevărat fericiţi pentru că au pus umărul la realizarea acestui moment deosebit. Felicit cu această ocazie toată lumea implicată în derularea acestei frumoase activităţi”, a explicat directorul şcolii prof. Aurelian Mihai.





Gătiţi de sărbătoare, veseli şi cu inimile pline de bucurie, micuţii românaşi au cântat, au desenat şi au cinstit memoria celor care au înfăptuit marea Unire.

“A fost foarte interesantă şi emoţionantă activitatea pe care am desfăşurat-o pentru a întelege ce înseamnă 1 Decembrie pentru români şi România. Am dat mână cu mână şi am realizat materiale care ne-au unit spiritual, a fost o sărbătoare cum nu am mai trăit până acum,” a spus Andrei Rădulescu, elev în clasa a-II-a.





Cadrele didactice spun că acţiunea a fost pregătită cu mult drag, iar copiii s-au implicat serios în realizarea materialelor: desene, steguleţe şi păpuşi în miniatură, îmbrăcate în costume naţionale.





“Toţi au participat cu sufletul şi ne-am dat seama că a fost un eveniment deosebit pentru ei, scopul nostru fiind formarea spiritului naţional al elevilor. Coordonatorii tuturor activităţilor desfăşurate la clase le-au transmis elevilor informaţii care să le dezvolte sentimentul patriotic”, a precizat prof. Liliana Renţea, consilierul educativ al şcolii.





La eveniment au luat parte şi autorităţi locale care au fost impresionate de festivitatea pusă în scenă de copii şi dascăli. “A fost deosebit şi îi felicti sincer pe toţi. Cred că este important ca mândria de a fi român să i se imprime în suflet fiecărui copil de la vârste fragede,” a precizat Ştefan Negoiţă, consilierul primarului din comuna Independenţa.

Vă recomandăm şi: