Agentul de vânzări care s-a făcut fotograf de nunţi. Cât a investit în business

Afacerea pe care o conduce se cifrează la peste 150.000 de lei anual. Cu peste o sută de evenimente pe an, care includ nunţi, botezuri, aniversări, Ionuţ, alături de două echipe de fotografi, are cereri din Bucureşti, Constanţa, Buzău, Ialomiţa.

„Doar cu multă muncă şi seriozitate am reuşit să mă impun pe piaţă, unde există o concurenţă acerbă, unde pretenţiile sunt ridicate. Cred că am câştigat încrederea oamenilor şi am reuşit, prin fotografii de calitate, realizate în cele mai interesante locaţii, să ne creăm un nume. Am pus accent pe inspiraţie, în primul rând, pe idei inedite în ceea ce priveşte realizarea unei fotografii, dar şi pe calitate.





Am investit peste 200.000 de lei, de-a lungul anilor, în aparatură profesională, din respect pentru munca pe care o fac, dar şi pentru satisfacţia clienţilor. A fost dificil, dar când pui pasiune în cea ce faci şi lucrezi corect eu cred că vin şi rezultatele”, povesteşte tânărul din Călăraşi care a renunţat la job-ul de agent vânzări pentru a se dedica pasiunii de o viaţă.





Un examen dificil

Recunoaşte că a muncit foarte mult pentru a ajunge unde este astăzi. De-a lungul anilor, la evenimentele la care a participat: nunţi, botezuri, aniversări sau petreceri de logodnă a învăţat şi foarte multe lucruri. „Întâlnesc fel şi fel de oameni şi învăţ de la fiecare. Au fost persoane care au venit cu idei foarte bune şi am ţinut seama de ele.





Este extraordinar când cineva îţi mulţumeşte din suflet că i-au plăcut fotografiile realizate. Cred că este cea mai frumoasă meserie. Fiecare eveniment la care participăm este o experienţă în sine, este un examen dificil de fiecare dată pentru că trebuie să surprinzi cele mai bune momente, trebuie să ai cele mai bune lumini, încadrări în peisaj, instantanee superbe, totul trebuie să fie de neuitat“, spune Ionuţ Floricescu.

A fost agent de vânzări

Deşi în 2005 totul a început ca o joacă, Ionut Floricescu a ajuns să perfecţioneze în acest domeniu, dar şi să câştige bani frumoşi din pasiunea sa. A lucrat ca agent de vânzări, dar microbul fotografiei l-a contaminat şi a renunţat la slujbă.





“ Cred că este important tot ceea ce facem, nu doar fotografie, dacă suntem perseverenţi şi dacă ne urmăm visul. Eu asta am făcut. Iniţial a fost un hobby, dar treptat lucrurile au devenit serioase şi am construit zi de zi o afacere înfloritoare. Era dificil să am o slujbă pentru că déjà mă aglomeram cu realizarea fotografiilor”, spune tânărul.





1.500 de fotografii la un singur eveniment

Pentru că i s-a dus vestea în tot sudul României, Ionuţ este din ce în ce mai căutat de clienţi. La un singur eveniment, o nuntă, de exemplu, realizează aproximativ 1.500 de fotografii.





Clienţii plătesc pentru acestea în jur de 600 de euro, iar la botez preţul este de 200 de euro. “Suntem prezenţi la eveniment câte o zi întreagă, începând de dimineaţă de la gătitul miresei şi până se încheie petrecerea.





Nu e obositor atunci când lucrezi organizat, când ştii exact ce ai de făcut şi când totul se îmbină armonios. Trăim o continuă provocare, dar şi o mulţumire imensă atunci când lucrurile ies ca la carte”, povesteşte Ionuţ Floricescu.





