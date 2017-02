VIDEO Marea împăcare între primarul Constantin Toma şi preşedintele CJ, Petre Neagu, se lasă aşteptată

Şedinţa Comitetului Executiv al PSD Buzău a durat mai bine de o oră şi s-a ţinut cu uşile închise. Potrivit unor surse din partid, în Sala Mare a Consiliului Judeţean s-au purtat discuţii aprinse între preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, şi primarul Constantin Toma, pe tema Companiei de Apă.

A fost necesară intervenţia repetată a preşedintelui Marcel Ciolacu pentru a domoli disputa dintre cei doi, şeful PSD cerând la un moment dat membrilor de partid un vot de confirmare a sa în funcţia de preşedinte al PSD Buzău pentru a-şi impune deciziile, pentru a-i calma pe primarul Constantin Toma şi pe preşedintele Consiliului Judeţean Petre Emanoil Neagu.

La rândul său, primarul municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, a venit cu îndemnul la împăcare, făcând apel la înţelegere şi la spălarea rufelor murdare în spatele uşilor închise.





Tensiunea din sală s-a putut observa şi după şedinţă, la conferinţa de presă, în cadrul căreia edilul-şef a preferat să nu mai lanseze atacuri dure, sugerând că în acest conflict nu s-a ajuns la niciun consens. „Marcel Ciolacu şi-a pus problema serios dacă este sau nu susţinut în lupta pe care o are de dus la nivelul organizaţiei. În ceea ce priveşte relaţia cu domnul Petre Emanoil Neagu sunt surd şi mut până în momentul în care voi vedea că se vor lua acele decizii înţelepte pentru toată strategia de dezvoltare a municipiului şi judeţului. Susţin în continuare că preţul este mare iar apa este proastă pentru că nu se iau deciziile care trebuie”, a declarat primarul Constantin Toma.

Liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a spus că lucrurile ar putea fi detensionate abia după ce se va finaliza ancheta pe care a solicitat-o Corpului de control al premierului la Compania de Apă. „Nu vreau să vă ascund, am discutat şi despre Compania de Apă pentru că este un interes mare din partea buzoienilor, eu cred că am intrat într-o direcţie bună şi scurtă. Împreună cu parlamentarii am solicitat ajutorul primului ministru , ministrului Fondurilor Europene şi de la Dezvoltare să vedem ce trebuie modificat în actul constitutive şi în statutul Companiei de Apă şi ADI ca nimeni să nu aibă vreo problemă pe viitor şi să se respecte legea. Petru mine lucrurile sunt clare, mergem înainte ”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD Buzău.





Preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, a declarat că este o decizie înţeleaptă ca verificările să fie făcute de Corpul de Control al Premierului şi a garantat că nu are nici un interes ca lucrurile să nu funcţioneze bine în Compania de Apă sau în ADI dar şi că nu susţine în nici un fel conducerea Companiei de Apă dacă se va constata că nu s-a făcut ce trebuie la nivelul Companiei.

„Cred că este o decizie înţeleaptă ca să se facă un control de către Corpul de Control al Primului Ministru şi mai cred că lucrurile vor intra într-o oarecare normalitate. Eu ca şi reprezentant al CJ în ADI nu am nici un fel de interes ca lucrurile să nu funcţioneze bine în ADI şi Asociaţie. Vreau să fiu foarte ferm, nu susţin în nici un fel conducerea Companiei de Apă dacă a făcut o ilegalitate sau dacă cei responsabili consideră că lucrurile nu merg bine şi trebuie schimbat managementul. Nu am avut nici un conflict cu nimeni şi cred că şi eu cât şi domnul Toma suntem trimişi să ne ducem programul prezentat alegătorilor mai departe şi nu vreau să comentez alte lucruri”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu.

Conflictul dintre cei doi lideri din PSD Buzău s-a amplificat după ce primarul Constantin Toma i-a cerut preşedintelui Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, demisia din fruntea „ADI Buzău 2008” şi din funcţiile publice şi politice deţinute.