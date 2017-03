Tichete sociale de la biserică, pentru ca săracii să nu-şi mai ia de băut din banii primiţi drept pomana. „Am fost puşi în această situaţie: ce să facem?“

De anul acesta, persoanele nevoiaşe nu vor mai primi bani, ca ajutor din partea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, ci tichete sociale valorice. Reprezentanţii Bisericii au luat această decizie după ce au observat că din banii pe care-i dădeau familiilor sărmane, unul sau chiar ambii părinţi îşi cumpărau alcool sau ţigări.





Cu tichetele sociale primite de la parohii, cei aflaţi în impas pot achiziţiona orice, mai puţin băutură sau tutun.





"Vin foarte multe cazuri şi am urmărit. Le ofeream o sumă de bani şi de multe ori nu ajungeau acolo unde trebuia, adică banii erau folosiţi pe băutură, ţigări şi alte vicii. Am fost puşi în această situaţie: ce să facem? Pentru că de ajutat, trebuie să ajuţi familiile. Nu sunt de vină copiii că unul dintre părinţi are un viciu. Am implementat un program, de anul acesta, de tichete. Tichete sociale care sunt de diferite sume şi acum nu le mai dăm bani, ci le dăm aceste tichete. Cu ele pot să cumpere medicamente, alimente, haine, orice altceva în fară de băutură şi ţigări", a declarat Ioan Şolea, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

O altă măsură luată de Biroul de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei este cea de a duce acasă, la prânz, o masă caldă pentru buzoienii aflaţi în necaz. Până acum, de un astfel de ajutor beneficiau 30 de persoane, însă obiectivul este ca anul acesta să primească o masă caldă, zilnic, circa 260 de persoane din municipiul Buzău.





În 2016, parohiile din judeţele Buzău şi Vrancea au cheltuit peste 2,8 milioane lei în scopuri caritabile.