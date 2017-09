Soluţii pentru salvarea de la desfiinţare a căminului de bătrâni din Vintilă Vodă. Preşedintele CJ Buzău a vizitat vineri azilul

Conform directorului executiv al căminului, Eugeniu Stănescu, costul mediu cu un asistat se ridică la peste 2.100 de lei lunar bani pe care doar câţiva dintre beneficiari şi-ar putea permite să îi plătească. Fără subvenţionarea a peste jumătate din sumă căminul nu va mai putea supravieţui.





„Pentru o bună funcţionare am avea nevoie de 1.250.000 de lei, cu eforturi probabil că am reuşi să ne descurcăm şi cu 1.100.000 lei. Anul acesta însă Consiliul Judeţean ne-a ajutat cu 150.000 de lei am mai primit 120.000 din cote defalcate pentru TVA şi 20.000 de la Consiliul Local Vintilă Vodă. Dacă nu se va găsi o soluţie nu mai putem rămâne deschişi pentru că avem foarte multe datorii. Contribuţiile la stat pentru salariaţi nu sunt plătite din luna aprilie iar salariile sunt în urmă cu 2 luni. Avem în prezent 38 de asistaţi capacitatea centrului fiind de 47 însă majoritatea acestora nu au din ce să îşi plătească contribuţiile care sar de 2.100 lei lunar”, a declarat Eugeniu Stănescu.





La vizita de vineri de la Căminul Vintilă Vodă, preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, a discutat cu cei responsabili despre situaţia critică a aşezământului. O salvare de urgenţă ar putea veni de la autorităţile centrale, pentru ca, ulterior, Consiliul Judeţean să preia azilul, pentru a fi administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.





„Din nefericire este o situaţie deosebită şi gravă. Este vorba de un cămin de bătrâni aflat în administrarea Consiliului local Vintilă Vodă. Consiliul Local nu are posibilităţi să suporte activitatea acestui centru. Noi, cât a permis legea am ajutat cu diverse sume de bani însă acum nu se mai poate. S-au făcut diligenţele necesare către Ministerul Muncii, către Premier, către toată lumea şi facem un apel către primariii din comunele din care provin asistaţii să facă anchete sociale să îi ajute pe aceştia acolo unde aparţinătorii nu îşi pot permite să plătească aceste sume pentru că este legal. Eu împreună cu domnul primar vom face memorii iar pe viitor singura soluţie este să trecem acest cămin în autoritatea CJ şi toate problemele se vor rezolva”, a declarat Petre Emanoil Neagu.





Cei 24 de angajaţi de la cămin, mulţi dintre ei localnici, nu şi-au mai primit salariile de două luni, iar vizita de azi a şefului CJ Buzău le-a dat ceva speranţe. În prezent, la azilul din Vintilă Vodă mai sunt găzduiţi 38 de bătrâni, din 47 câţi au fost înainte de apariţia crizei.