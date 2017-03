Sevil Shhaideh le-a cerut primarilor din Buzău să se concentreze pe apă, canalizare, drumuri şi mai puţin pe baze sportive

"Am discutat despre Codul administrativ, despre modificarea Legii 273 a finanţelor publice locale, pentru a introduce, începând cu 1 ianuarie 2018, o principală modificare: impozitul pe venit va deveni sursă a bugetului local, iar finanţarea cheltuielilor de funcţionare a primăriilor se va realiza în funcţie de un standard de 750 de lei/ locuitor. Mi s-au prezentat foarte multe proiecte ale autorităţilor locale, am prezentat condiţiile de eligibilitate, de accesare a surselor de finanţare europene şi guvernamentale. Am rugat primarii să-şi prioritizeze investiţiile, astfel încât să ne asigurăm că avem în fiecare localitate aceste servicii de bază, să se concentreze pe apă, canalizare, drumuri şi mai puţin pe baze sportive, dacă nu e justificat de numărul utilizatorilor", a declarat Sevil Shhaideh.





Conform sursei citate, viceprim-ministrul a amintit că termenul de consultare publică pentru Codul administrativ a fost prelungit, astfel încât să poată avea loc o dezbatere reală, să poată fi primite "cât mai multe propuneri şi observaţii".