FOTO Povestea pădurarului care a arborat tricolorul pe un vârf din Alpi, de Ziua Naţională. A trăit jumătate din viaţă în vârf de munte

Teodor Cârdei a lucrat până în urmă cu doi ani, când a ieşit la pensie, ca tehnician de vânătoare la cantonul Lacul Vulturilor. A fost timp de trei decenii cabanierul adăpostului de lângă luciul de apă cunoscut ca „Lacul Vulturilor” sau „Lacul fără fund”.

A fost omul pe care sute de turişti l-au întâlnit la capătul traseelor montane către Vârfului Mălâia, după drumeţii istovitoare la peste 1.400 de metri altitudine, o zonă deosebit de frumoasă. Îi întâmpina cu brânză de oaie, ceai ori un vin fiert şi le oferea adpost, la nevoie.

Lui Teodor Cârdei, muntele i-a adus satisfacţie şi continuă să-i fie cel mai bun prieten, în ciuda numeroaselor momente în care traiul în izolare, foarte aproape de sălbăticiuni, i-a pus în pericol viaţa.

”După ce urcam pe munte, stăteam şi patru, cinci zile fără să văd altă persoană în faţa ochilor. Stăteam şi două săptămâni pe munte, dacă mă ţineau proviziile. Eram în mijlocul animalelor sălbatice iar în urmă cu şase ani am fost rănit de o ursoaică. Eram la vânătoare de cocoş de munte şi m-am apropiat prea mult de o ursoaică cu trei pui. M-a dat în grohotiş şi am fost rănit grav”, povesteşte Teodor Cârdei.

Nea’ Teodor Cârdei l-a avut partener timp de peste un deceniu, în vârf de munte, pe Bobiţă, un câţel de talie mică, foarte prietenos cu turiştii. ”Bobiţă a fost fiinţa care mi-a făcut mai uşoară şederea în vârful muntelui. A scăpat de urşi şi lupi, care se perindau în jurul lacului mai ales iarna, însă a sfârşit în colţii unor câini”, povesteşte Teodor Cârdei.

Lacul Vulturilor sau Lacul fără Fund, zona unde Teodor Cârdei şi-a petrecut jumătate din viaţă, se găseşte pe partea estică a versantului Mâlaia. Se numeşte Lacul Vulturilor deoarece, aici, conform legendei, preluată de Alexandru Vlahuţă în România Pitorească “vin vulturii, primăvara, de beau apă ca să întinerească, aici îşi învaţă puii să zboare, deasupra acestei oglinzi fermecate mijesc de somn, cu aripile-ntinse, trufaşii regi ai înălţimilor”.

Lacul se află la altitudinea de 1.420 metri şi reprezintă un lac periglaciar. În imediata vecinătate a Lacului Vulturilor se află singura zonă unde pot fi întâlnite caprele negre, protejate de lege, acestea fiind pe cale de dispariţie.

Datorită diferenţelor notabile de temperatura din zonă, pe timp de iarnă, traseele turistice în această zonă sunt dificil accesibile din cauza troienelor şi zăpezilor parcă nesfârşite.

Cândva neştiută, zona a început să atragă din ce în ce mai mulţi turişti neglijenţi cu mediul, spre mâhnirea fostului cabanier de la Lacul Vulturilor.

”Ce vremuri frumoase erau cu douăzeci de ani în urmă, când în munte urca doar câte un grup de trei-patru tineri! Liniştiţi, întindeau un cort la adăpost de vânt, încălzeau la un foc o conservă şi o bucată de şuncă, ascultau liniştiţi o poveste, gustând în acelaşi timp un asfinţit de soare. După o noapte de odihnă, bine meritată, plecau dimineaţa fie spre casă, fie spre alt masiv. Astăzi, sub acest cuvânt concentrând ultimii doi-trei ani, acest colţ de rai numit Lacul Vulturilor parcă a pierdut tot ce era frumos, a pierdut câte ceva din tainele lui. Mă întreb uneori ce denumire ar fi dat Vlahuţă acestui loc dacă, din întâmplare, ar trece pe aici într-o zi de vară, când pe malul lacului se înghesuie cinci-şase maşini de teren, iar pe creasta muntelui se desfăşoară un concurs de ATV-uri”, a scris Teodor Cârdei pe un blog de turism.

Teodor Cârdei a avut timp şi pentru drumeţii pe alte vârfuri montane din România şi din Europa, unde a reuşit să îşi materializeze şi cealaltă pasiune: fotografia. Pe 1 decembrie 2012, pădurarul din Munţii Buzăului a urcat pe masivul Jungfrau, din Munţii Alpi, pentru a arbora tricolorul.

”Pe Jungfrau, anual urcă peste 500.000 de turişti. Fusesem în vara aceluiaşi an când de pe terasa observatorului astronomic, am văzut că lângă steagul Elveţiei mai flutura şi cel al Statelor Unite. Ne-am mirat dar apoi ne-am dat seama că era 4 iulie, ziua americanilor. Am promis atunci să mă întorc pe 1 Decembrie şi să aşez drapelul ţării mele aici!”, a declarat Teodor Cârdei.





Teodor Cârdei a avut la sfârşitul lunii noiembrie prima sa expoziţie de fotografie. Zeci de peisaje de toamnă surprinse în munţii Buzăului au putut fi admirate, timp de o săptămână, la Galeriile de Artă din Buzău. De la vernisajul expoziţiei nu au lipsit foştii şefi ai lui Teodor Cârdei în frunte cu directorul Direcţiei Silvice dar şi colegi şi pasionaţi de drumeţii montane cărora fotograful amator de azi le-a fost ghid şi le-a deschis apetitul pentru plimbările montane.

La deschiderea expoziţiei a luat parte şi preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu care, impresionat de lucrările expuse şi mai ales de poveştile fostului pădurar, a declarat că le va propune aleşilor să-l desemneze pe Teodor Cârdei Cetăţean de Onoare al judeţului Buzău.