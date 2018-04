Florile din casă şi puterile lor nebănuite. De ce se spune despre muşcate că alungă oboseala şi durerile de cap

Plantele din casă au iniţial rolul de a înfrumuseţa spaţiul, de a decora un loc anume sau pur şi simplu de a aduce mai aproape natura de locuinţa proprie. De aceea, mulţi aleg florile doar pe criterii estetice, fără să ştie că au anumite proprietăţi ce pot fi speculate.

Despre beneficiile pe care florile din ghivece le au asupra sănătăţii s-au pronunţat în urmă cu mai mulţi ani oameni de ştiinţă din Statele Unite. Cercetătorii americani au descoperit că plantele din jurul nostru, dacă sunt bine amplasate, constituie un sistem de filtre naturale, care purifică aerul din apartamente.

Plantele din apartamente pot crea un sistem de apărare a organismului uman într-un mediu viciat de emanaţiile detergenţilor, odorizantelor, a flăcării de aragaz ori de emisiile electromagnetice ale televizorului sau ale telefoanelor.

”Studiile arată că plantele acestea trebuie amplasate în funcţie de condiţiile din încăpere, însă pe lângă aspectul decorativ şi de purificare, planta trebuie să aibă şi un mediu de vegetaţie potrivit, cum ar fi luminozitate, temperatură”, spune cercetătorul buzoian Costel Vânătoru.

Potrivit horticultorului buzoian, unei locuinţe îi poate fi atribuit un ambient sănătos prin aşezarea în locurile potrivite a unor ghivece cu plante cunoscute de noi toţi.

”Busuiocul de exemplu este foarte recomandat ca odorizant natural. Purifică foarte bine aerul şi poate înlocui odorizantele agresive, care înţeapă la nas şi sunt şi nocive sănătăţii. Lângă televizor sunt anumite plante care trebuie aşezate şi care au rolul de a atenua efectele negative ale televizorului, de a absorbi undele electromagnetice, la bucătărie, unde avem concentraţii mai mari de monoxid de carbon, de amoniac din detergenţii pentru vase. Când vorbim de încăperi mici, chiar dacă sunt cantităţi mici de gaze emanate, fie de la aragaz, de la ţigară, fie de la mobilier nou, aceste gaze se acumulează lent şi în timp pot să afecteze sănătatea. Plantele ne ajută natural să să scăpăm de aceste noxe care se acumulează în încăperi”, spune Costel Vânătoru.

Pe lângă rolul dovedit ştiinţific, florile au şi semnificaţii pe care le-au căpătat în timp, din popor. Sunt plante care aduc noroc familiei, casei în care sunt îngrijite.

Muşcatele cu flori roşii sau albe alungă oboseala şi durerile de cap. Este suficient să staţi aproximativ 15 minute lângă o muşcată şi efectul este garantat. Se spune că o casă împodobită cu muşcate atrage o stare de spirit excelentă şi aduce noroc financiar.

Şi Orhideea reprezintă simbolul răbdării şi al rezistenţei. În afara faptului că este foarte frumoasă, orhideea atrage iubirea, calmează sufletul şi aprofundează prieteniile.

Despre Sporul casei se spune că atrage bunăstarea şi norocul în casă. Însă, este îndrăgită mai ales pentru florile viu colorate. Originară din Africa, fiind cunoscută şi sub denumirea de „Impatiens“, „Lisa cea harnică“ sau „Nu mă atinge“, are nuanţe strălucitoare de portocaliu, roz, roşu, violet şi corai.

Begoniile sunt recomandate pentru cei care au tendinţa să se certe mai mult, aceste plante reprezentând antidotul, sunt cele care îţi dau răbdare.

Feriga are puteri magice. Prin tradiţie, Dryopterius filix mas este specia de ferigă cunoscută popular sub numele de năvalnic, limba şarpelui, barba ursului, fiind benefică pentru sporul casei. Există o specie de ferigă care creşte în pădure, această specie înfloreşte doar în noaptea de Sânziene, pe 24 iunie, floarea ei albă în formă de stea fiind culeasă după un ritual anume şi poartă noroc. Feriga de apartament în schimb înfloreşte foarte rar, are o floare delicată de culoare galbenă şi este cea mai norocoasă.

Ciclamaua este o plantă decorativă care înveseleşte atmosfera. Se spune că este un bun îndrumător financiar pentru familia care o primeşte în casa ei deoarece aduce noroc de bani. Un ghiveci cu flori colorate în alb, roşu sau violet are scopul de a însufleţi orice interior în perioada iernii când înfloreşte de obicei.

Despre Trandafirul pitic se spune că are cea mai puternică vibraţie dintre toate plantele, deoarece atrage dragostea, are putere vindecătoare, aduce noroc şi protecţie. Rezistenţi şi foarte frumoşi, trandafirii au în funcţie de culoare următoarele semnificaţii: cei albi aduc purificare şi vindecare, energie pozitivă; trandafirii portocalii transmit pace şi prietenie; trandafirii roz exprimă iubire, voie bună; nuanţa fucsia simbolizează pofta de viaţă, iubirea profundă; culoarea mov semnifică spiritualitate; trandafirii roşii exprimă pasiune, iubire sinceră.

Un ghiveci mic cu Oxalis sau Trifoi va aduce noroc de bani. Trebuie udat periodic pentru a fi mereu la fel de frumos. Trifoiul este o plantă decorativă care face flori roz, albe sau galbene dacă este îngrijit bine.

Busuiocul atrage iubirea, pasiunea, norocul şi frumuseţea în casă. Busuiocul la ghiveci se poate folosi şi la aromarea preparatelor culinare, dar este şi un bun antidepresiv, antiseptic şi antibacterian.