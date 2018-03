Băiatul care l-a acuzat pe un poliţist din sat că l-a agresat a fost reţinut pentru furt

Presa locală a scris la începutul anului despre acuzaţiile pe care Mihai Eduard, în vârstă de 17 ani, le-a adus ajutorului şefului de post din Cernăteşti.

Poliţistul l-ar fi agresat fizic şi verbal în timpul unei audieri desfăşurate în incinta postului de poliţie din localitate, IPJ Buzău confirmând la acea vreme existenţa unei anchete deschise de Parchet sub aspectul celor reclamate de minor.

Vecinii îl descriau pe minor ca pe un copil problemă şi mai degrabă îi luau apărarea poliţistului, în acest scandal.

Unii dintre ei au răsuflat uşuraţi când au auzit aseară că puştiul problematic a fost reţinut pentru furt şi s-au grăbit să distribuie informaţia pe Facebook, printr-un mesaj menit să-i mustre, printre rânduri, pe cei care atunci îi găseau adolescentului circumstanţe atenuante.

"Minorul", "copilul nevinovat" din Cernatesti, jud. Buzau in persoana numitului Sorega Mihai Eduard, care in urma cu o perioada de timp a avut un conflict cu un politist din localitate, din pacate in data de astazi 21.03.2018 a ajuns in arestul I.P.J. Buzau, pentru niste furturi, "probabil" si de aceasta data acesta este tot "nevinovat"... Haideti sa ii plangem in continuare de mila pentru ca a intrat in case peste oameni, a furat si "inexplicabil" a mai ajuns putin si pe la puscarie... "Saracul" copil, posibil si de aceasta data, tot oamenii legii sa fie vinovati pentru faptele sale si locul cald in care a ajuns, a scris Denisa Ungureanu pe Facebook