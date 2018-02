Trei lucruri mai puţin cunoscute despre Biserica Neagră din Braşov. O statuie misterioasă, clopot de peste şase tone şi o orgă unică în Europa

Biserica Neagră este cea mai înaltă clădire din Braşov, cel mai mare lăcaş de cult în stil gotic din sud-estul Europei, dar şi cea mai fotografiată clădire din România, potrivit portalului Google Panoramio.

Unul dintre misterele Bisericii Negre este originea unei statui de piatră care înfăţişează un copil care stă aplecat. Nimeni nu a putut încă stabili care este de fapt adevărul din spatele acestei statui. Una dintre legende spune că statuia înfăţişează un ucenic care a fost omorât din invidie. Se spune că ucenicul era foarte priceput, iar meşterul şef, care lucra la construcţia bisericii, s-a temut să îl va întrece şi îi va lua locul. Aşa că şi-a împins ucenicul de pe biserică, iar acesta a murit. Ulterior, meşterul a aflat că băiatul îl admira foarte mult şi că vorbea foarte frumos despre el. Măcinat de remuşcări, a ridicat această statuie. Legenda spune că meşterul a recunoscut ce a făcut şi a fost condamnat la moarte. O altă legendă spune că fapt că la originea statuii ar fi un accident şi că fiul unuia dintre meşteri a căzut în timpul construcţiei biserici chiar sub ochii tatălui său. Răpus de durere bărbatul a construit o statuie care îl înfăţişează pe fiul său aşa cum l-a văzut ultima oară.

Orgă unică în Europa de Est

Cea mai importantă piesă de interior a Bisericii Negre este orga Buchholz, care a împlinit are 179 de ani. Maestrul care dă viaţă celebrei orgi este Steffen Schlandt. Orga a fost construită în anul 1839 de Carl August Buchholz. Instrumentul nu a fost modificat absolut deloc, astfel că sunetul este unul de excepţie. Materialele folosite pentru construirea orgii sunt de cea mai bună calitate. Clapele sunt acoperite cu fildeş, cele superioare sunt din lemn de abanos, iar numerele celor 76 de registre sunt inscripţionate pe porţelan şi acoperite cu sticlă. Orga are 3.993 de tuburi distribuite pe 84 de rânduri, patru manuale şi un pedalier. Cel mai mare tub are nouă metri, cel mai mic tub are doi metri. Orga mecanică Buchholz, din Biserica Neagră, este cea mai mare orgă funcţională din sud-estul Europei şi este unică.

„Acest instrument reprezintă, într-adevăr, posibilitatea unei viziuni asupra secolului al XIX-lea. Când cineva vine la noi şi cântă pe acest instrument, aude secolul XIX. Pe acest instrument s-au cântat foarte multe slujbe care au avut loc în Biserica Neagră, dar şi în cinstea unor oaspeţi de seamă, începând cu Împăratul Germaniei, care a venit la Biserica Neagră la începutul secolului al XX-lea, şi pentru numeroase delegaţii din multe ţări“, a spus Steffen Schlandt.

Clopot de peste şase tone

La Biserica Neagră se află cel mai mare clopot din România, un clopot din bronz care cântăreşte 6.300 de kilograme. Acesta a fost făurit în 1858 de către meşterul Johann Andraschowsky din Cluj. Cunoscutul filolog şi istoric Sextil Puşcariu nota în însemnările sale despre Biserica Neagră şi momentul montării clopotului: „Urcarea «boancănului» în turn s-a făcut cu foarte mari greutăţi şi a trebuit să se construiască un car anume care să suporte greutatea lui“.

Biserica Neagră poate fi vizitată iarna, de marţi până sâmbătă, între orele 10.00 şi 15.00, iar duminica, între orele 12.00 şi 15.00. Începând cu luna aprilie, programul se prelungeşte până la ora 19.00. Biletul de intrare costă 8 lei. Studenţii plătesc 5 lei, iar elevii 3 lei. Copiii până în 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi au intrare gratuită. Intrarea la concertele de orgă, care sunt în perioada iunie-septembrie, este 10 lei.