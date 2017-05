Serbările Cetăţii Braşovului vin cu cinci zile de distraţie

În perioada 1-5 iunie zilnic pe dealul straja al Cetăţii Braşov vor fi organizate târguri cu degustare de produse tradiţionale şi dulciuri, ateliere de pictură pe sticlă şi lemn, modelaj în lut, crestături în lemn, fierărie, încondeiat ouă, cusut şi brodat accesorii tradiţionale. Program este apoi personalizat pe zile. Din păcate cetatea nu poate fi zivitată fiind închisă de doi ani. Primăria se luptă în instanţă pentru obţinerea ei.

Joi 1 iunie şi vineri 2 iunie, de la ora 11.00 cetatea este a copiilor: pictură, ateliere, concursuri, concerte pentru copii susţinute de Kids Music Production şi formaţia Atomic.



Sâmbătă 3 Iunie este Târgul Cetăţii, care va începe la ora 12.00 cu Parada Junilor pe traseul: Piaţa Sfatului - Mureşenilor – Eroilor - Primărie – Colonel Buzoianu – Maior Cranţa – Cetate. Apoi, de la ora 15.00 vor fi spectacole de dansuri populare, recitaluri de muzică folclorică, recital taragot şi muzică de fanfară



Dumincă 4 Iunie este Maialul Junilor Braşovecheni de la ora 12.00: Hora Junilor, Aruncarea buzduganului, Petrecere câmpenească şi recitaluri cu Taraful Plaiuri Transilvane şi Robert Târnoveanu.



Luni 5 Iunie cetatea devine rock şi vor fi recitaluri ale trupelor: Around the World, Four Dimensions, Prefix TM, Rym şi Show Down.