Peste 40 de milioane de lei pentru spitale de la Consiliul Judeţean

Consiliul Judeţean a alocat în bugetul de anul acesta 40.545.960 lei pentru spitale, o sumă cu 10 milioane de lei mai mare decât totalul fondurilor alocate în perioada 2012-2016.

„Concret, la capitolul sănătate vorbim despre modernizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, pentru care am prevăzut de la bugetul judeţean pe acest an suma de 17.694.000 lei, adică aproape 4 milioane de euro. Este o investiţie mare, dificilă – deoarece va crea disconfort, dar este absolut necesară. De asemenea, vom inaugura în curând investiţia de la Maternitate, unitate care va fi radical schimbată în bine, atât din punctul de vedere al aspectului şi condiţiilor din interior, cât şi al aparaturii medicale. Spitalul Clinic de Copii este o altă unitate pe care o avem în atenţie şi am prevăzut sumele necesare reparaţiilor curente şi investiţiilor. Este primul an în care sănătatea braşoveană primeşte de la bugetul judeţean sume corespunzătoare atât pentru lucrări de reabilitare şi modernizare, cât şi pentru dotări cu aparatură, mobilier şi echipamente. Eu vreau ca Braşovul să devină un judeţ al performanţei în Sănătate. Dar ştiu că pentru a cere acest lucru, trebuie mai întâi să oferim condiţii celor care lucrează în sistemul sanitar“, spune Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Se caută soluţii pentru viitorul spital regional

În paralel, la nivelul conducerii administraţiei judeţene continuă demersurile pentru realizarea unui spital regional la Braşov, recent problema fiind pusă în discuţie în cadrul unei întâlniri la care au participat preşedintele CJ, prefectul şi parlamentarii de Braşov. „Vom încerca să identificăm suprafaţa de teren necesară pentru a putea pune bazele unui nou spital clinic de urgenţă. Nu este un moft să gândim un asemenea proiect, ci o necesitate pentru comunitatea braşoveană, ţinând cont de faptul că la nivelul Regiunii 7 Centru suntem cel mai mare judeţ ca populaţie şi avem cea mai mare aglomerare urbană“, susţine Adrian-Ioan Veştea.