Groapa de gunoi din zona Timiş Triaj trebuie închisă până în iunie. Întreaga operaţiune costă 8 milioane de euro

Pe lângă depozitul din Triaj, mai trebuie închise şi gropile de gunoi neconforme de la Codlea, Făgăraş, Rupea, Săcele şi Râşnov. Toate trebuie închise până în iunie pentru a judeţul să nu primească amenză.

„Municipiul Braşov are un singur depozit de acest fel, cel de deşeuri industriale nepericuloase de la Timiş-Triaj. Am definitivat reglementarea juridică a terenului, am finalizat procedura de proiectare şi suntem în procedura de achiziţie a lucrărilor, fiind depuse documentaţiile pentru avizarea proiectului la toate instituţiile implicate. În cadrul discuţiilor proiectantul a prezentat soluţia tehnică a lucrărilor de închidere şi s-au căutat soluţii de finanţare, având în vedere că este o lucrare amplă şi foarte costisitoare. Cele două ministere vor analiza la rândul lor posibilităţile de finanţare şi reprezentanţii lor au declarat că vor sprijini toate demersurile unităţilor administrative aflate în această situaţie. Noi am prevăzut în acest an 10 milioane de lei la buget pentru demararea lucrărilor, urmând să găsim împreună cu ministerele şi Consiliul Judeţean o soluţie pentru recuperarea cheltuielilor˝, a declarat viceprimarul Laszlo Barabas.

Amenzi foarte mari

De documentaţia necesară proiectului de lucrări s-a ocupat firma Intergroup Engineering SRL. Potrivit consultantului şi studiilor efectuate, pentru închiderea depozitului ar fi nevoie de o sumă de aproximativ 8 milioane de euro.

Potrivit secretarului de stat al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Cătălin Ştefan Rotea, România se află în procedură de infringement pentru depăşirea teremenelor de închidere a depozitelor de deşeuri neconforme, riscând o sancţiune de 1,8·milioane de euro, la care se adaugă o amendă zilnică cuprinsă între 3.000 şi 120.000 de euro, până la închiderea efectivă a tuturor depozitelor neconforme de deşeuri. „Nu este o situaţie care se întâlneşte doar în Braşov, ci şi în cazul altor judeţe şi municipii˝, a declarat secretarul de stat.

Săptămâna viitoare va avea loc o a doua rundă de întâlniri pe această temă, în încercarea găsirii de soluţii de finanţare pentru închiderea tuturor depozitelor neconforme din judeţul Braşov.