FOTO VIDEO Cele mai frumoase parcuri de aventură deschise în zona Braşovului

Parcul de aventură de la Zărneşti este întins pe 5 hectare, într-un decor natural superb şi se află la o distanţă de 30 de kilometri de Braşov. Wolf Park Adventure dispune de mai multe instalaţii suspendate şi de patru trasee care pot fi parcurse prin traversare sau căţărare. Traseele au diferite grade de dificultate.

Pe lângă traseele de căţărare au mai fost amenajate şi şase tiroline de 2 kilometri. Parcul este deschis între orele 9.00 şi 17.30. Preţul pentru trei ore de căţărare este de 28 de lei pentru copii şi 38 de lei pentru adulţi. Parcul va fi deschis din luna iunie ;I se face rezervare.

Traseele de căţărare: „Traseul Galben“ este pentru copii sub 10 ani, în lungime de 320 m, „Traseul Verde“ are dificultate „uşor spre medie“, destinat celor mai mari de 10 ani, în lungime de 380 m. „Traseul Roşu“ solicită forţă şi energie – gradul de dificultate este mediu-greu, iar lungimea este de 500 de metri. „Traseul Negru“ are grad de dificultate „dificil–extrem“, aduce nivelul de adrenalină la maxi-mum. Are o lungime de 590 m.

Senzaţii tari în cheile Râşnoavei

Amatorii de senzaţii tari care stau bine cu inima pot alege Cheile Râşnoavei. Oricine dispune de 100 de lei poate sări de la o înălţime de 40 de metri, iar in schimbul a 150 de lei, experienţa este şi mai „înălţătoare“, sărindu-se de la 140 de metri. La tiroliana instalată la 137,5 metri înălţime, plăteşti 70 lei. Pentru grupuri mai mari de 10 persoane, preţul este de 50 lei. La tiroliana de 40 de metri, preţul este de 30 de lei. Jump Adventure a construit în Cheile Râşnoavei cea mai înaltă tiroliană din ţară, suspendată la 137,5 m înălţime şi cu o lungime de 147,2 m. Pentru a vă da pe tiroliana nu trebuie să depuneţi niciun efort, ci doar să respectaţi instrucţiunile care vi se vor comunica înainte de începerea cursei, din acest motiv fiind recomandată tuturor categoriilor de vârstă. Dacă vă este teamă de a vă da pe tiroliană de la 137 m înălţime, tot aici există una mai mică, de 40 m înălţime. Instalaţia de bungee jumping de la Cheile Râşnoavei, de 140 m, este printre cele mai înalte instalaţii din Europa. Pentru a sări trebuie făcută o rezervare cu câteva zile înainte. De asemenea, cei care vor sa sară trebuie să aibă la ei un act de identitate.

Tot în Cheile Râşnoavei găsiţi o altă atracţie unică. Pendulul este un leagăn imens, instalat între pereţii Cheilor Râşnoavei. Vă puteţi face o idee foarte clară despre pendul amintindu-vă de Tarzan. Diferenţele le fac lungimea şi înălţimea la care sunt suspendate corzile. Amplitudinea maximă a pendulului este de 110 m, iar înălţimea la care te balansezi este de 60 m.

Pendului din Cheile Râşnoavei. Video: Filip Furdui

Adrenalină la Drăguş în mijlocul pădurii

Aventura Parc din Drăguş este situat în mijlocul pădurii şi îi aşteaptă pe turişti să exploreze traseele la înălţime, să se dea cu tiroliana şi să înveţe tainele tirului cu arma sau cu arcul. Vizitatorii pot coborî şi în rapel şi pot testa traseul de minigolf.

Parcul dispune în acest moment de 3 trasee de dificultate progresivă şi un panou de căţărare disponibil atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, teren de minigolf, tir cu arcul sau cu arma. O noutate o constituie traseul compus exclusiv din coborâri în tiroliană, cu o lungime totală de 500 metri. Acesta poate fi parcurs de orice turist indiferent de greutate sau vârstă, deoarece nu necesită efort mare la utilizare. Fiecare traseu are o anumită treaptă de dificultate şi este marcat cu o culoare specific.

Turiştii care folosesc panoul de căţărare parcurg traseele la înălţime sau aleg tiroliana vor plăti 15 lei. Cei care vor să deprindă tirul cu arma vor plăti între 10 şi 30 de lei în funcţie de numărul de bile flosite. Cei care ale tirul cu arcul vor plăti 15 sau 25 de lei în funcţie de numărul de săgeţi folosite. Un tur de 30 de minute la minigolf costă 25 de lei.

Aventură şi la Braşov

În municipiul Braşov, la marginea pădurii, lângă lacul de la Noua este un parc de aventură cu tradiţie deja. Funcţionează de ani buni şi se întinde pe 2,5 hectare de pădure. De asemenea aici este mereu umbră şi sunt opt trasee de căţărare cu diferite grade de dificultate. Există şi o tiroliană care traversează practic Lacul din Noua. Parcul este deschis zilnic de la 10.00 la 20.00, iar tarifele pentru trei ore de distracţie sunt de 40 de lei pentru adulţi şi 30 de lei pentru copii.

Balu Park în Harghita

Într-un cadru natural de o frumuseţe rar întâlnită, printre crestele Carpaţilor Orientali, în mijlocul pădurilor de brazi ai Harghitei, Balu este unul dintre cele mai vechi parcuri de aventură din ţară, mândrindu-se cu o tiroliană lungă de 985 metri din care 350 metri peste un lac.



Cele 11 trasee cu grade diferite de dificultate au 190 elemente de joc şi 190 platforme montate pe copaci acoperind o suprafaţă de 1.5 hectare. Cei dornici de aventură indiferent de vârstă au aici parte de distracţie, odihnă activă, adrenalină şi o experienţă de neuitat. Parcul este deschis între orele 9.00 şi 19.00. Intrarea este 40 de lei pentru copii şi 50 de lei pentru adulţi pentru trei ore de distracţie.

Distracţie la Balvanyos

Parcul de aventură de la Balvanyos este pentru toate lumea, chiar dacă nu aveţi condiţie fizică. Traseele sunt de dificultate progresivă, astfel această activitate poate fi practicată de toată lumea, indiferent de sex sau vârstă. Sunt patru trasee de aventură: începători copii (galben), începători adulţi (verde), avansaţi (albastru), profesionişti (roşu), trasee pentru echipe, dar şi tiroliene. Parcul este deschis până la ora 18.00, ultima intrare fiind la ora 15.00. Preţul pentru trei ore este de 35 de lei pentru copii şi 50 de lei pentru adulţi.