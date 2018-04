FOTO Jurnalul criminalului din Braşov. Ce a scris înainte şi după ce şi-a executat întreaga familie: „Cuţitul a intrat până la capăt“

GALERIE FOTO cu jurnalul criminalului

Florin Mircea Buliga avea gânduri negre cu trei săptămâni înainte să-şi ucidă familia. În jurnalul său a scris despre cât de important era pentru el credinţa, despre faptul că a fost depedent timp de 30 de ani, dar şi despre obsesiile referioare la cifra 6. El a scris în jurnal şi după ce şi-a ucis familia.

Mărturisirile tulburătoare au început în 8 martie, când în jurnal este trecut „Un fel de testament“. „Mulţumesc lui Dumnezeu, Creatorul Nostru, mulţumesc oamenilor prin care el a lucrat pentru transformarea mea. Evenimentele din ultima perioadă m-au determinat să scriu aceste rânduri, care vor fi sau nu citite de vreunul dintre apropiaţii dragi mie. Am scris multe, dar mai ales despre bani şi despre truda de a dezvolta ce a devenit încet, încet, proiectul vieţii mele. Despre mine, mai puţin. De ce am intitulat în felul acesta scrierea mea? Testamentul se scrie atunci când trebuie să laşi lucrurile „pământeşti“ într-o oarecare ordine, atunci când vei pleca din această viaţă. Fiecare îşi alege momentul, sau poate nu, dar când omul simte că i-a venit vremea, dacă are puţină conştiinţă, se va gândi ce lasă în urma lui material şi emoţional“, a scris Florin Mircea Buliga.

Obsesia cifrei 6

A doua zi, pe 9 martie, scrie despre obsesia cifrei 6. „O bună parte din existenţa mea am pretrecut-o sub imperiul unui gând ascuns, că voi muri la vârsta de maxim 38 de ani, vârstă la care a murit şi mama mea când aveam 14 ani şi 6 luni. Cifra 6 a avut o semnificaţie aparte pentru mine. Data naşterii, numărul literelor din numele meu. Am corelat de multe ori cifra 6 cu întâmplări din viaţă. Linia vieţii din palmea mea stângă a fost o enigmă pentru cei care au încercat să citească din ea. Acum, la 44 de ani, gândesc că mi-a venit sorocul (38+6). Toate acestea bineînţeles că sunt în mintea şi pot fi simple închipuiri. Poate că voi mai trăi 44 de ani, poate nicio zi, ce ştiu eu, nu ştiu nimic“, a mai scris Florin Mircea Buliga.

Pe 19 martie, criminalul vorbeşte despre un aparat numit Finetron, despre cum s-a luptat cu dependenţa şi despre descoperirea lui Dumnezeu. „Astăzi vom lansa Finetron, aparatul lui Tesla. Divinitatea acest aparat a făcut să am o altă viziune a rolului meu, a vieţii mele pe pământ. Dumnezeu îmi dă credinţă că împreună cu alţi câţiva oameni şi cu sprijinul Finetron, noi vom participa la salvarea României. Am simţit în ultimul an nivelul meu de conştiinţă, am simţit schimbarea, renaşterea, reîntruparea. Dacă trăieşti în dependenţă timp de 30 de ani, dependenţă care îţi răneşte şi închide sufletul, şi apoi îl descoperi pe Dumnezeu, care îţi luminează fiinţa, nu poţi fi decât recunoscător pentru fiecare clipă“.

Însemnări după crimă

Florin Mircea Buliga a scris ultimele însemnări din jurnal imediat după ce şi-a ucis familia. „Astăzi Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aş fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuţitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic. Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, şi noi sclavi pe el“, a mai scris Florin Mircea Buliga în jurnal.

El a spus şi în faţa anchetatorilor că le-a salvat sufletele soţiei şi copiilor săi şi că a comunicat telepatic cu ei după moarte, aceştia spunându-i că sunt bine.

Citiţi şi:

Filmul complet al crimei din Braşov şi declaraţiile şocante făcute de criminal în timpul audierilor: şi-a ucis întâi soţia, apoi copiii

Ce probleme a avut ucigaşul din Braşov înainte de a-şi schimba viaţa şi ce a mărturisit anchetatorilor: teoria îngerilor şi expansiunea conştiinţei

Cine este bărbatul care şi-a ucis întreaga familie după o vizită misterioasă la o mănăstire. Psiholog: „Omul a suferit o criză psihotică“

Unde a fost criminalul din Braşov înainte de a-şi ucide familia: mănăstirea de la Şinca Veche şi Templul Ursitelor, grota misterioasă, vizitată de mii de turişti

Un bărbat şi-a omorât soţia şi copiii, apoi s-a predat la Poliţie. Criminalul: „Acum familia mea este bine. Până acum nu era“



Bărbatul care şi-a ucis întreaga familie a fost reţinut pentru 24 de ore. Criminalul: „Le-am salvat sufletele“