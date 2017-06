Cele mai bune patru motive să renunţaţi imediat la băuturile acidulate. Specialiştii au rezerve inclusiv asupra apei minerale

Băuturile cu acid, chiar dacă sunt bune la gust, sunt periculoase pentru sănătate dacă sunt consumate în cantităţi mari, spun specialiştii. Toate au în compoziţie foarte mult zahăr. „Băuturile cu acid nu au nicio valoare nutriţională. În schimb au foarte mult zahăr, cam o linguriţă ca fiecare 200 de ml. Dacă bem zilnic două pahare de suc cu acid este ca şi cum am înghiţi sute de calorii. Persoanele care beau mult suc cu acid se vor îngrăşa automat“, spune medicul internist Florin Tudor.

Bombe cu chimicale

Pe lângă zahăr, sucurile cu acid au şi foarte multe E-uri. „Indiferent de reclamele pe care le vedem, sucurile cu acid au foarte multe chimicale. Fie că sunt îndulcitori artificiali care înlocuiesc zahărul, fie că sunt coloranţi sau alte substanţe folosite pentru a da un gust cât mai bun. Au fost făcute analize şi sunt sucuri cu acid care au în compoziţie şi câte 5-6 E-uri periculoase. Nu este absolut nimic natural în ele. Unul dintre cele mai periculoase ingrediente este aspartamul care este cancerigen dacă este consumat zilnic. O altă substanţă periculoasă este acidul fosforic care ne poate distruge dinţii, dar şi oasele deoarece împiedică organismul să mai asimileze calciul. Unele dintre sucuri, mai ales cele cu cofeină sunt foarte periculoase. Dacă beţi două pahare de suc este ca şi cum aţi înghiţi jumătate de litru de cafea, poate chiar mult deoarece concentraţia de cofeină este mai mare decât în cazul cafelei naturale“, mai spune medicul.

Acidul afectează rinichii

Atât sucurile cu acid, cât şi apa minerală afectează rinichii. „Băuturile acidulate afectează în timp rinichii şi puteţi face nisip sau chiar pietre. Acest efect îl are şi apa minerală. Chiar dacă nu îngraşă şi nu are chimicale cum au sucurile, conţine foarte multe săruri. Este dovedit ştiinţific că sărurile afectează rinichii. De aceea nu este recomandat să beţi doar apă minerală. Consumaţi şi apă plată. Să nu confundaţi apa minerală cu cea carbogazoasă (cunoscută la sifon). Aceasta din urmă are doar acid şi nu conţine mineralele pe care le are apa minerală clasică. În concluzie sifonul nu este decât apă cu acid şi nu trebuie consumat absolut deloc“, mai spune specialistul.

Probleme cu sistemul digestiv

Sucurile cu acid au afecte neplăcute asupra stomacului. „Băuturile carbogazoase pot afecta stomacul dacă sunt consumate în fiecare zi. Practic, încet şi sigur erodează stomacul. Apar întâi arsurile, după care gastrita. Dacă durerile sunt ignorate şi se consumă în continuare băuturi acidulate atunci se poate ajunge şi la ulcer. În plus băuturile acidulate balonează foarte tare. Acest efect neplăcut îl are şi sifonul sau apa minerală“, mai spune medicul.