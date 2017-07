Cartierul clandestin din Braşov. Lucrările au fost oprite doar după revolta vecinilor

Dezvoltatorul imobiliar a defrişat un deal să facă drum deşi nu are nicio autorizaţie de constructie.

„American Dream“, un cartier rezidenţial care ar urma să se construiască în Schei, în centrul istoric, între zona străzilor Piatra Mare şi Cetinii, a stârnit un adevărat val de proteste, după ce constructorul a defrişat copacii de pe un deal şi a făcut un drum de acces în zonă.



Operaţiunea a început în primăvară. Oamenii care locuiesc în zonă au încercat să afle ce se contruieşte, dar nu au găsit nicio pancartă care să anunţe organizarea de şantier. Speriaţi că dealul ar putea să o ia la vale din cauza defrişărilor, la o ploaie mai abundentă, oamenii au început să facă plângeri la Primărie.



Au iniţiat şi o petiţie pentru oprirea lucrărilor şi au mers în grup la autorităţile locale. Aşa s-a descoperit că şantierul este cu totul ilegal. Pentru construcţia drumului s-au folosit permise de liberă trecere ale utilajelor care aveau autorizaţie pe alt şantier. Poliţia Locală şi Garda de Mediu au dat amenzi de 65.000 de lei constructorului care a realizat drumul şi nu dezvoltatorului imobiliar pentru că aşa prevede legea. S-a dispus oprirea oricăror lucrări, câteva utilaje au fost sechestrate şi s-a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.

„Construirea fără autorizaţie este infracţiune. Noi am constatat-o şi am depus o plângere penală, solicitând tragerea la răspundere a celui care a executat lucrările şi oprirea acestora. Noi ca Poliţie Locală nu aveam atribuţiile de a cere revenirea la starea iniţială a terenului, dar procurorul poate face acest lucru“, a declarat Nicolae Aldea, şeful Poliţiei Locale Braşov.

Reclamă masivă pe internet

Deşi nu există nicio autorizaţie de construcţie, noului cartier i se face reclamă, iar apartamentele sunt scoase la vânzare. Pe site-ul companiei deja se face reclamă la noile apartamente. Proiectul American Dream presupune, potrivit reclamei făcute de dezvoltatorul imobiliar, 1000 de garsoniere şi apartamente într-un complex cu circuit închis, cu pază, parcare şi bariere la intrare. Clădirile ar urma să iabă două etaje, iar preţul pleacă de la 36.000 de euro pentru o garsonieră şi 66.000 de euro pentru un apartament cu trei camere. Dezvoltatorul face şi reclamă locului ales ca fiind într-o zonă cu o panoramă superbă şi la câteva minute de pârtiile de schi din Poiana Braşov.

La Primăria Braşov a fost, săptămâna trecută, o dezbatere publică pe tema acestui şantier unde oamenii au sperat să se întâlnească cu dezvoltatorul imobiliar. Nimeni din partea companiei nu s-a prezentat. Nici reprezentanţii Primăriei nu i-au văzut vreodată la faţă. Firma American Dream SRL are doi asociaţi care deţin fiecare jumătate din companie. Este vorba despre Nicolae Liseanu, om de afaceri din Bucureşti şi Andreea Stroe din Ilfov. Cei doi nu au putut fi contactaţi, pe site-ul care face reclamă cartierului nefiind postate informaţii despre cine este dezvoltatorul imobiliar.



Cartierul este doar o iluzie, spune primarul

Primăria Braşov are un punct de vedere clar. Nu a dat nicio autorizaţie de construcţie şi nici nu are de gând să permită construirea unui astfel de cartier în zona istorică.

,,Singurele documente eliberate în zona respectivă sunt două certificate de urbanism, eliberate la solicitarea proprietarului a două terenuri de aproximativ 40.000 de m.p. Aceste certificate nu reprezintă altceva decât un document de informare cu privire la coeficienţii de urbanism aferenţi unei anumite zone. Nimeni nu are dreptul să construiască sau să demareze lucrări până nu deţine o autorizaţie de construire. Ce fac cei care promovează acea dezvoltare imobiliară pe internet nu reprezintă altceva decât promovarea unei iluzii. În acest moment nu se ştie dacă reţelele din zonă au capacitatea necesară pentru o dezvoltare imobiliară de asemenea dimensiuni, dacă se încadrează în coeficienţii de urbanism, dacă respectă condiţiile de înălţime, distanţă, dacă străzile din zona respectivă pot prelua maşinile aferente acelor apartamente etc. Sunt doar nişte poze frumoase pe internet. Este unul dintre cazurile în care cineva promite ceva ce nu are încă şi s-ar putea să nu aibă niciodată“, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.

Edilul îi îndeamnă pe oameni să verifice înainte să dea bani pentru cumpărarea unui apartament. „Până acum, de cînd sunt eu primar, au existat doar două persoane care au venit la primărie să se intereseze dacă ceea ce vor să cumpere este real şi dezvoltatorul are autorizaţiile de construire eliberate. Este foarte puţin, având în vedere că în Braşov se vinde foarte mult înainte de construire“, a mai spus George Scripcaru.