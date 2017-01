Protest îndârjit în Brăila, împotriva majorării taxei de salubritate. Un brăilean aleargă timp de două ore pe zi pe lângă Primărie, chiar şi pe viscol

Costel Mărgărit şi-a început protestul înainte ca Brăila să intre sub incidenţa codului roşu sau portocaliu de vreme rea FOTO Florentin Coman

Protestatarul aleargă timp de două ore pe zi pe o alee de lângă Primărie, purtând pancarte prin care acuză administraţia că nu a făcut nimic pentru colectarea selectivă a deşeurilor, astfel încât să fie duse mai puţine gunoaie la groapa municipalităţii, pentru a se plăti cât mai puţin din taxa de mediu, de 80 lei pe tonă. Fără a se lăsa descurajat de condiţiile meteo vitrege, Mărgărit a făcut o nouă solicitare către Primărie pentru a i se permite să îşi prelugească protestul până la finele lunii ianuarie. Omul susţine că nu are de gând să se dea bătut, pentru a transmite un exemplu fetiţei sale de 11 ani.

Brăileanul a început protestul încă de pe 1 ianuarie, alergând în fiecare zi în intervalul 11:30 - 13:30 în faţa Palatului Administrativ, pentru a cere anularea majorării taxei de salubritate cu 54%, măsură pe care autorităţile brăilene au adoptat-o la sfârşitul lunii decembrie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a OUG 196/2005, prin care s-a instituit o taxă de 80 lei pentru fiecare tonă de gunoi dusă la groapa ecologică. Conducerea Primăriei a anunţat că, în ultimii ani, cantitatea de deşeuri dusă la groapa ecologică a crescut, astfel că se impune majorarea taxei de salubritate plătită de cetăţeni, de la 7,15 lei pe lună, la 11 lei pe lună, pentru a se putea acoperi taxa impusă de autorităţile de mediu.

Costel Mărgărit este de părere că vinovate pentru scumpirea taxei se fac firmele de salubritate care nu şi-au făcut treaba, şefii administraţiei locale care nu le-au atras atenţia la timp, dar şi cei care gestionează groapa de gunoi. Acesta a precizat că va protesta atât cât va putea, iar dacă nu se va lua nicio măsură în cele din urmă va da în judecată Primăria, fiind ferm convins de victorie.

Mărgărit protestează legal, având autorizaţie de la Primărie până pe 12 ianuarie inclusiv să alerge, timp de două ore, în zona Palatului Administrativ, afişând pancarte prin care îşi exprimă nemulţumirea. El a protestat inclusiv în zilele când Brăila a fost sub cod portocaliu de viscol. De la 9 ianuarie, i s-a terminat concediul, astfel că nu a mai putut ieşi la protest, între 11.30 şi 13.30. Din acest motiv, a făcut cerere la Primărie să i se aprobe schimbarea intervalului orar, între 17.30 şi 19.00.

Protestatarul a alergat două ore pe zi, indiferent de vreme FOTO Facebook Costel Margarit

“Am ales să mă ridic de pe canapea şi să protestez, pentru că nu vreau ca, atunci când voi ajunge bunic, fiica mea, acum în vârstă de 11 ani, să mă acuze că am fost laş, umil, cu capul plecat şi nu am luat atitudine când am fost furat sau minţit”, spune Costel Mărgărit, hotărât să îşi continue demersul, indiferent de condiţiile atmosferice.

Deocamdată, un singur brăilean s-a alăturat protestului din zona Palatului Administrativ, alergând în una din zile, timp de câteva minute, alături de Mărgărit. Costel Mărgărit spune că a primit, totuşi, numeroase încurajări pe reţelele de socializare.

În ceea ce priveşte reacţia autorităţilor locale, deocamdată acestea ignoră protestul lui Costel Mărgărit. Primarul Marian Dragomir a declarat că e dreptul fiecărui cetăţean să îşi exprime nemulţumirile cum crede de cuviinţă. Referitor la majorarea taxei de salubritate, edilul-şef spune că măsura a fost impusă de intrarea în vigoare a ordonanţei prin care se instituie o taxă de mediu pentru fiecare tonă de deşeuri duse la groapa municipalităţii.

”Urmează să intre în vigoare un nou sistem de salubrizare, la nivel de judeţ, prin care se va încuraja colectarea selectivă, astfel încât cantitatea de deşeuri dusă la groapă să fie din ce în ce mai mică, pentru a se putea reduce taxa de mediu. Până atunci, sumele pe care trebuie să le achite municipalitatea pentru fiecare tonă de deşeu sunt destul de mari şi nu pot fi acoperite decât prin această majorare a taxei de salubritate”, a explicat primarul Dragomir.

Sistemul despre care vorbeşte primarul Brăilei ar fi trebuit să fie funcţional încă din 2015, însă nu a putut fi pornit nici până la ora actuală, din cauza întârzierii licitaţiilor şi lucrărilor efective la staţiile de sortare şi de depozitare a deşeurilor, care ar trebui să asigure colectarea selectivă la nivelul întregului judeţ Brăila.

