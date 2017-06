Primarul Brăilei va continua acţiunea de ridicare a câinilor vagabonzi de pe străzi, deşi padocul este plin

Primarul Brăilei a precizat că serviciul de ecarisaj va continua să dea curs solicitărilor venite de la brăileni, care reclamă prezenţa unor câini periculoşi în zonele unde locuiesc, chiar dacă padocul nu mai are locuri pentru adăpostirea altor câini comunitari.

”Am primit o amendă de la Direcţia Sanitar Veterinară pentru că am ridicat prea mulţi câini şi am depăşit la un moment dat numărul de locuri din adăpost. Acum o săptămână şi ceva am ridicat dintr-o zonă a cartierului Hipodrom. Îi vom ridica şi pe cei din Grădina Mare, dar şi din alte locaţii, chiar dacă poate vom mai ajunge iar la limita superioară a numărului de locuri din adăpost”, a declarat edilul. O acţiune de sterilizare a câinilor vagabonzi a avut loc în cartierul Vidin, în încercarea de a limita înmulţirea câinilor fără stăpân.