Lecţie de umanitate: spital transformat în cămin pentru bătrânii fără adăpost. Totul s-a făcut din donaţii, iar voluntarii locuiesc sub acelaşi acoperiş

De trei ani, în comuna brăileană Viziru funcţionează o unitate modernă specializată în cazarea şi îngrijirea bătrânilor rămaşi fără adăpost. Aşezământul a luat fiinţă după ce o fundaţie umanitară a investit în renovarea fostului spital din localitate, care fusese închis în 2010.





Iniţiativa acestui aşezământ a avut-o Dana Borcea (49 de ani), asistent social, care, de mai bine de 10 ani, şi-a dedicat viaţa îngrijirii persoanelor fără adăpost. Ea a reuşit să adune în jurul său oameni cu suflet, dar şi cu posibilităţi material, care au pus umărul la renovarea şi dotarea cu mobilier şi aparatură modernă a centrului din comuna Viziru. Oameni din Spania, Austria, Franţa, Germania, SUA sau Begia, încântaţi de proiectul de la Viziru, au ajutat cu fonduri spitalul social. Totul s-a construit exclusiv din donaţii. De exemplu, tot mobilierul a fost donat de un spital catolic din Germania, care urma să se desfiinţeze.

Voluntar la Madrid

Povestea azilul de bătrîni din Viziru a început în urmă cu mulţi ani, pe vremea când Dana Borcea lucra în Spania. Aici şi-a deschis pentru prima data casă şi sufletul şi i-a ajutat pe sărmăni, iar proiectul a continuat firesc în România, unde şi-a dorit să ajute alţi oameni care trăiau sub cerul liber. „Am început să fac voluntariat în Spania, unde am lucrat câţiva ani şi unde, împreună cu nişte prieteni, m-am ocupat de oamenii străzii din centrul Madridului. Împreună cu unul dintre aceşti prieteni am primit în casă şase oameni ai străzii. I-am luat într-un apartament şi i-am ajutat să se reintegreze. Şi aşa am început totul. Atunci, tot ce făceam, făceam pe banii noştri.