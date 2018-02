Protestul unei românce faţă de sistemul educaţional. De ce-i acuză pe profesori de eşecul şcolar al fiului ei, elev în clasa a IX-a la vârsta de 18 ani

La Botoşani, mama unui elev a organizat un protest inedit împotriva sistemul educaţional din România. Mai precis, Viorica Hriţcu mama un tânăr de 18 ani care a rămas repetent de multe ori, şi care la această vârstă se află abia în clasa a IX a, acuză profesorii pentru eşecul fiului ei.



Mai precis, acesta spune că profesorii ar fi ”atentat la sănătatea fizică şi psihică” a elevului şi că l-ar fi hărţuit până ar fi clacat. Botoşăneanca a organizat un marş de protest până la Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde a cerut demisia inspectorilor.

Profesorii acuzaţi de eşecul unui elev

Viorica Hriţcu este o botoşăneancă care a fost plecată o bună perioadă de timp, la muncă, în străinătate. Copilul acesteia a fost lăsat în România, în municipiul Botoşani, pentru a face şcoală. Evoluţia şcolară a elevului a fost însă dezastruoasă. A rămas repetent odată în clasa a V a şi de două ori în clasa a VII a. Acum are aproape 18 ani şi este abia în clasa a IX a la un liceu cu profil tehnologic din Botoşani. Botoşăneanca revenită între timp în ţară, dă vina pe dascăli pentru situaţia în care se află fiul ei. Mai precis aceasta spune că în clasele primare copilul era bun la învăţătură şi l-a lăsat în condiţii bune. Între timp, spune Viorica Hriţcu, copilul ar fi fost hărţuit psihic de unii profesori şi a clacat ajungând la contraperformanţe.





”Copilul a fost înscris la Liceul Pedagogic, în clasa I. Copilul a pornit foarte bine la şcoală, însă încetul cu încetul situaţia lui şcolară s-a degradat. În clasa a V a a rămas repetent. Atunci am crezut că fiul meu este de vină, ţinând cont că şi eu am lucrat o perioadă în străinătate şi am zis că copilul s-a schimbat, din ceea ce am lăsat eu acasă. L-am mutat la altă şcoală şi a promovat clasa a V a. După care s-a schimbat directoarea şi situaţia copilului s-a înrăutăţit din nou.





După ce a repetat al doilea an de clasa a VII a, profesorul de desen a continuat nedreptăţile asupra lui şi a încercat să-l lase din nou repetent, intenţionat, la desen. Copilul meu la început a fost extraordinar, datorită nedreptăţilor făcute de anumiţi profesori, copilul a început să aibă probleme de comportament.”, spune Viorica Hriţcu. Mai mult decât atât femeia spune că în clasa a VIII a, copilul ar fi avut o cădere psihică şi ar fi fost diagnosticat cu tulburări de comportament.

Demisie cerută inspectorilor

Prin acest protest, Viorica Hriţcu a cerut demisia inspectorilor. ”Eu am cerut demisia inspectorilor. Deşi am făcut cunoscută situaţia, mi-au scos copilul mereu vinovat. Este inadminsibil. Am ajuns cu el la spital”, spune Viorica Hriţcu. Botoşăneanca spune că ISJ a încercat să muşamalizeze cazul şi să-i scoată pe profesorii care l-ar fi agresat psihic pe fiul ei, basma curată. De cealaltă parte reprezentanţii ISJ, spun că lucrurile stau cu totul altfel.





„Toate aspectele care au fost semnalate pe parcursul acestor ani au fost verificate şi nu reiese absolut nimic anormal din ceea ce comunică dumneaei. Din contra chiar aş putea să le mulţumesc profesorilor de la celor două şcoli, atât de la Liceul Pedagogic cât şi de la Şcoala ”Sf. Nicolae„ pentru tot ceea ce au făcut pentru ca acest copil să aibă un parcurs cât mai normal.„Singura „vină” a dnei profesoare de desen e că a făcut tot posibilul să îi încheie situaţia şcolară acestui copil”,spune inspectorul şcolar general, Gabriel Hârtie. Mai mult decât atât un grup de profesori acuzaţi vor să se îndrepte în instanţă împotriva mamei elevului.





Totodată reprezentaţii de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, spun că acest copil avea probleme comportamentale şi că a fost lăsat în grija unei mătuşi cât mama a fost plecată în străinătate. ”Noi am oferit mamei posibilitatea de a introduce acest copil într-un program de consiliere. Însă mama a refuzat”, spune Valentin Colbu director adjunct DGASPC. În momentul de faţă, elevul a acumulat deja 200 de absenţe nemotivate în primul semestru şi refuză să mai meargă la şcoală.

