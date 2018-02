Poliţist condamnat după ce a bătut un tânăr chiar în sediul Poliţiei. Omul legii se află la a doua condamnare, ispăşind şi o pedeapsă pentru ucidere din culpă

Un poliţist din Botoşani a fost condamnat de magistraţi la un an şi o lună de închisoare, cu suspendare, după ce a bătut un tânăr în timpul unei anchete. Poliţistul nu se află la prima condamnare, fiind găsit vinovat de judecători pentru uciderea din culpă a unui bătrân de 80 de ani, eveniment petrecut în urmă cu 7 ani.

Condamnat pentru că l-a bătut pe ”Fernando de la Darabani”

Evenimentele care au dus la cercetarea şi mai apoi la condamnarea poliţistului au avut loc în urmă cu doi ani. Mai precis în vara anului 2016, spun anchetatorii, poliţistul Florin R. l-a anchetat pe Gabriel Ş., un tânăr provenit din centrele de plasament.





Tânărul depăşise vârsta de 18 ani şi a fost scos din sistemul de protecţie socială. În aceste condiţii Gabriel Ş. poreclit şi ”Fernando de la Darabani” dormea mai mult pe străzi şi era acuzat de furturi, mai ales de localnicii din Dorohoi dar şi satele învecinate. Tocmai din cauza acuzaţiilor de furt, tânărul a ajuns să fie anchetat la Poliţia Dorohoi. Poliţistul Florin R., spun anchetatorii l-a bătut pe tânăr în timpul cercetărilor.





Mai precis l-a lovit cu palmele peste faţă. Cazul a intrat în anteţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În urma anchetei poliţistul a fost pus sub urmărire penală şi trimis mai apoi în judecată. Miercuri, magistraţii au pronunţat sentinţa, poliţistul fiind găsit vinovat pentru agresarea tânărului, în timpul anchetei. Florin R. a fost condamnat la un an şi o lună de puşcărie cu suspendare dar şi la daune morale de 500 de lei plus 1200 de lei cheltuieli de judecată. Totodată poliţistul va presta muncă în folosul comunităţii. ”Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria mun. Dorohoi, jud. Botoşani sau la Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi, jud. Botoşani.





Atrage atenţia inculpatului că pe viitor conduita sa trebuie să fie una conformă normelor de convieţuire socială, precum şi că în cazul în care va mai comite infracţiuni, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, se expune la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, cu consecinţa dispunerii executării pedepsei.”, se arată în sentinţă. Totodată decizia este în primă instanţă şi poate fi atacată de poliţist.

Poliţist la a doua condamnare

Omul legii nu se află la prima condamnare. Poliţistul a fost găsit vinovat şi pentru ucidere din culpă. În vara lui 2011, a omorât cu maşina un bătrân de 80 de ani în timp ce mergea pe drumul către comuna Corlăteni. În urma acestei fapte, poliţistul a fost condamnat la un an cu suspendare.

