Oraşul modificat pentru nevăzători. Instituţiile sunt semnalizate în Braille, iar trecerile de pietoni au benzi speciale

În municipiul Botoşani, Asociaţia Nevăzătorilor, în colaborare cu Primăria oraşului, au realizat un proiect unicat la nivel naţional intitulat ”Scrierea Braille - puncte spre cunoaştere şi lumea artistică”. Pe lângă alte activităţi culturale, în cadrul proiectului au fost achiziţionate, cu 2.000 de lei, plăcuţe de semnalizare a instituţiilor publice, inclusiv a intrărilor, scrise în alfabetul Braille, folosit de nevăzători.

În Braille la Prefectură şi Primărie

Ideea amplasării acestor plăcuţe a venit celor de la Asociaţia Nevăzătorilor atunci când a fost conceput proiectul ”Scrierea Braille - puncte spre cunoaştere şi lumea artistică”. Pe lângă activităţile cultural-artistice din cadrul proiectului, în care au fost angrenaţi inclusiv scriitori nevăzători, a fost achizţionată şi o maşină de scris în Braille, dar şi aceste plăcuţe cu denumirea instituţiilor publice scrise şi în alfabetul nevăzătorilor.

Serviciile de la instituţiile publice semnalizate în braille FOTO Cosmin Zamfirache

”Iniţial ne-am dorit să cumpărăm o maşină de scris în Braille, dar trebuia să mai facem şi multe alte activităţi. Şi una dintre acestea a fost comandarea acestor plăcuţe, în care este scris numele instituţiei în negru cum se spune la nevăzători, adică scriere obişnuită şi în Braille”, precizează Carmen Moraru, purtător de cuvânt al Asociaţiei Nevăzătorilor din Botoşani. Practic instituţii precum Primăria, Consiliul Judeţean, Prefectura, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum şi alte instituţii importante au de la începutul acestei săptămâni plăcuţe duale, inclusiv cu scriere în alfabet Braille.

Instituţiile publice din Botoşani, semnalizate în braille FOTO Cosmin Zamfirache

”Conform legislaţiei în vigoare, instituţiile ar trebuie să-şi comande ele, să aibă astfel de plăcuţe, dar am profitat de acest proiect. Este foarte important, de exemplu vine un nevăzător, până găseşte pe cineva să întrebe are posibilitatea el să citească să vadă unde se află. Am ales iniţial instituţii unde ajung mai mulţi nevăzători”, adaugă Carmen Moraru.

Pentru nevăzători cel mai important este faptul că inclusiv serviciile din cadrul Primăriei de exemplu cel pentru relaţii cu publicul, sunt semnalizat în Braille. ”De obicei intram la prima uşă şi întrebam unde suntem şi unde putem găsi ce ne interesează. Acum aceste date cu caracter informativ ne ajută forate mult”, spune Alexandru Surugiu, preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din Botoşani.

Treceri de pietoni tactile şi semafoare acustice

Mai mult decât atât, în decursul acestui an, Primăria a montat o serie de dispozitive pentru ajutorarea nevăzătorilor. Este vorba în special de semafoare acustice şi treceri de pietoni tactile la principalele intersecţii ale oraşului. ”Am modificat semnalistica pentru mijloacele de transport in comun, avem implementate treceri de pietoni cu elemente tactile care să semnalizeze acest lucru, avem semafoare care semnalizează acustic, culorile într-un limbaj specific nevăzătorilor”, spune viceprimarul Cosmin Andrei.

Inclusiv trecerile de pietoni au benzi tactile pentru nevăzători FOTO Cosmin Zamfirache

Reprezentanţii Asociaţiei Nevăzătorilor din Botoşani au scos inclusiv broşuri pentru populaţiei, pentru a-i învăţa cum să aibă grijă de nevăzători. ”Nu cred că mai este vreo Asociaţie a Nevăzătorilor din ţară care să aibă o plăcuţă scrisă în Braille. Nu am ştiinţă ca în România să mai fie astfel de iniţiative la instituţiile publice. Atunci când am realizat acest proiect ne-am gândit că ar putea fi unul pilot care mai apoi să fie preluat şi de ceilalţi în ţară”, spune Carmen Moraru.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: