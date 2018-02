Explozie de natalitate într-un sat de la marginea României. Cum au ajuns sute de familii să aibă în componenţă 6-7 copii

Statisticile din ultimii ani arată că satele României se depopulează, populaţia este îmbătrânită, iar numeroase şcoli se închid din lipsă de elevi. Există însă şi o excepţie. În localitatea Tudor Vladimirescu, din judeţul Botoşani, majoritatea sătenilor au cel puţin 6-7 copii.

Natalitatea este atât de ridicată încât autorităţile locale au fost obligate să construiască o nouă grădiniţă pentru a face faţă populaţiei şcolare. Cei aproximativ 2.000 de locuitori ai satului reprezintă jumătate din populaţia comunei Albeşti, formată din şase sate. Secretul creşterii natalităţii în satul Tudor Vladimirescu, spun autorităţile, stă în opţiunea religioasă a localnicilor dar şi în modul de trai al acestora.



Satul Tudor Vladimirescu arată paradoxal la prima vedere. Drumul este neasfaltat, uliţele desfundate şi pline de nămol. În afară de infrastructura precară care de altfel cade în responsabilitatea autorităţilor locale, gospodăriile localnicilor impresionează prin dimensiuni şi amenajări. Dincolo de impresia materială, satul botoşănean poate ajunge un studiu de caz la nivel naţional.



Mai mult de 1.000 de copii în sat



De trei decenii, numărul populaţiei a crescut exploziv, lucru rar întâlnit în zona rurală a României unde, din contra, comunele sunt măcinate de îmbătrânire şi depopulare. Din cei peste 2.000 de locuitori ai satului, mai mult de 1.000 sunt copii.

„Natalitatea este foarte crescută. Locuitorii satului reprezintă aproape jumătate din populaţia totală a comunei, şi avem şase sate în componenţă. La şcoala gimnazială numărul 2 din Tudor Vladimirescu avem înscrişi 527 de copii. Pe lângă aceştia mai sunt peste 500 de preşcolari“, spune Mihai Amarandei, primarul comunei Albeşti, în componenţă căreia se află satul. Statistica arată că cele mai multe dintre cele 250 de familii din Tudor Vladimirescu au, în medie, 6-7 copiii. În cel mai rău caz, cuplurile din localitate au „doar“ trei copii, dar acestea reprezintă o raritate. Majoritatea au peste şase copiii. Recordul este reprezentat de o familie cu 17 copiii.

Drumul către satul Tudor Vladimirescu FOTO Cosmin Zamfirache Drumul către satul Tudor Vladimirescu FOTO Cosmin Zamfirache

Grădiniţă nouă construită în sat



Numărul copiilor a crescut atât de mult în satul Tudor Vladimirescu încât autorităţile au început să construiască o altă grădiniţă. Este vorba despre o clădire modernă cu săli pentru patru grupe de preşcolari. Şi asta în timp ce în restul judeţului Botoşani se închid grădiniţe pe capete din lipsă de copii.



„Având în vedere numărul mare de copii de grădiniţă, am depus anul trecut un proiect de finanţare pentru a construi şi a dota o grădiniţă cu patru săli de grupă. În cel mai scurt va fi emisă autorizaţia de construcţie“, a adăugat primarul din Albeşti. Mai mult decât atât, copiii de vârsta şcolară sunt atât de numeroşi încât a fost nevoie de construirea a trei corpuri de clădire în noua şcoală ridicată în sat. Numărul elevilor este mai mare decât al şcolii din satul reşedinţă de comună, care adună şcolari din cinci sate.



Directorul şcolii din Tudor Vladimirescu spune că secretul creşterii natalităţii îl reprezintă convingerile religioase ale locuitorilor satului. Majoritatea locuitorilor sunt penticostali şi nu folosesc, din considerente religioase, metode de contracepţie, iar toate sarcinile sunt păstrate în mod obligatoriu.

Mihai Ciocan, directorul Şcolii Generale din Tudor Vladimirescu FOTO Cosmin Zamfirache

Cei mai mulţi locuitori sunt penticostali



„Majoritatea covârşitoare a localnicilor aparţin cultului penticostal. Ei respectă întocmai cuvântul Bibliei şi fac cât de mulţi copiii pot. Peste 70% dintre localnici împărtăşesc aceste convingeri“, spune Mihai Ciocan, directorul şcolii. Realitatea este confirmată de localnici. „Copiii înseamnă bucurie şi împlinire. Nu ne limităm la un număr, câţi o să vină, atâţia o să avem“, spune Petruţa Stanciu, o tânără săteancă din Tudor Vladimirescu, mamă a trei copiii. O altă femeie din sat spune că „toţi copiii sunt de la Dumnezeu. Nu este bine să intervenim noi“. Totodată, autorităţile spun că şi viaţa tihnită din mediul rural, completată doar cu o alimentaţie sănătoasă duce la sporirea natalităţii.

Multe familii trăiesc în vile FOTO Cosmin Zamfirache

Meseriaşi recunoscuţi în construcţii



Deşi trăiesc într-un cătun îndepărtat din judeţul Botoşani, aparent fără lipsă de perspective şi cu foarte mulţi copii, localnicii din Tudor Vladimirescu nu sunt oameni nevoiaşi. Majoritatea trăiesc în vile şi au chiar mai multe autoturisme de familie. Este o tradiţie de aproape două decenii ca bărbaţii, când ajung la vârsta majoratului, să plece la muncă în străinătate. Sunt meseriaşi renumiţi în construcţii şi agricultură. Bărbaţii ajung în Austria, Anglia sau Germania, iar femeile rămân acasă pentru a-şi creşte copiii.



Satul Tudor Vladimirescu FOTO Cosmin Zamfirache

„La început, mergeau şi munceau în costrucţii în ţară. Erau renumiţi pentru că erau buni meseriaşi şi totodată serioşi. După aceea, au început să plece în străinătate. După ce termină opt clase, şi acesta este neajunsul - că se limitează la opt clase, fraţii mai mari îi ajută pe cei mici să plece la muncă în străinătate“, spune directorul Ciocan. De altfel, tot datorită perceptelor religioase, mare parte a localnicilor nu consumă alcool, acesta fiind considerat un alt factor care ajută la sporirea natalităţii şi implicit scăderea mortalităţii.

”Dumnezeu m-a luminat ca să-i am pe copii”

Una dintre cele mai numeroase familii din Tudor Vladimirescu este cea a lui Dorel Papuc. Acesta are 13 copiii şi nu mai puţin de 21 de nepoţi. Cel mai mic copil are 7 ani, iar cel mai mare 31 de ani. De casă şi de copiii are grijă Marica Papuc, soţia bărbatului care munceşte pe şantierele Europei pentru a-şi întreţine numeroasa familie. De altfel, fiii săi care au depăşit vârsta majoratului l-au urmat la muncă. Marica Papuc are 50 de ani şi spune că este bucuroasă că are atâţia copiii.





O parte a copiilor familiei Papuc cântă la instrumente muzicale FOTO Cosmin Zamfirache „Nu m-am gândit niciodată că o să am atâţia copii. Dar trecând prin viaţă, Dumnezeu m-a luminat ca să-i am şi sunt chiar foarte bucuroasă că i-am făcut. Sunt mândră de ei şi când îi văd, îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere. Eu am fost mai mult singură, fiindcă soţul a fost mai mult prin străinătate că nu se putea altfel aici, dar a fost foarte bine. Ne-am descurcat“, spune Marica Papuc.O parte a copiilor familiei Papuc cântă la instrumente muzicale FOTO Cosmin Zamfirache

În momentul de faţă, Marica Papuc mai are încă grijă de şase dintre copiii ei. Ceilalţi care au împlinit vârsta majoratului au plecat deja la muncă. Cu femeia mai stau nurorile şi fiicele care au copii şi se bucură de prosperitate. Trăiesc într-o casă cu nouă dormitoare. Femeia spune că cel mai important este ca mamele să-şi educe copiii şi să-i înveţe în cultul muncii. De altfel, copiii familiei Papuc cântă toţi la instrumente muzicale.



„Educaţia contează foarte mult. De mic copil contează educaţia. Dacă este bine educat, ştie ce vrea de la viaţă. Este şi greu dar şi uşor, în acelaşi timp, să ai mulţi copii. Dar dacă-i punem la trebuşoara lor de mici, să facă ceva pentru el, nu pentru părinte, nu pentru altcineva. Şi aşa se ridică om mare şi învaţă să muncească, să-şi câştige pâinea. Copiii sunt foarte importanţi pentru familie şi pentru societate“, spune Marica Papuc.

