Acuze grave aduse Bisericii de către un fost preot. Acesta spune că a fost atacat în stil mafiot de oameni trimişi de Mitropolie: „Am rezistat cât am putut“

La biserica din satul Orăşeni-Schit, situat la numai câţiva kilometri de municipiul Botoşani, a izbucnit în dimineaţa zilei de duminică, 12 noiembrie, un scandal monstru.







Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sunt acuzaţi de un preot caterisit, adică dată afară din Biserică, că au spart uşile unui lăcaş de cult monument istoric şi totodată l-ar fi agresat pe fostul om al Bisericii. O parte a localnicilor ţin partea preotului caterisit şi sunt furioşi pe reprezentanţii Mitropoliei.

Uşă spartă, preot călcat în picioare

Preotul Ioan Ungureanu, de la biserica din localitatea Orăşeni Schit a fost caterisit, adică dată afară din Biserică în această vară prin decizia Consistoriului Arhiepiscopiei Iaşilor ratificat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Motivul conflictului cu şefii ierarhici a fost refuzul preotului botoşănean de a-i pomeni pe ÎPS Mitropolitul Teofan şi alţi şefi ierarhici la slujbe. Preotul a luat această decizie, după ce, spune aceasta înalţă ierarhi ar fi avut înclinaţii ecumenice, fiind de acord cu principiile conciliului de la Creta. Preotul caterisit nu recunoaşte însă decizia şefilor săi şi a continuat să vină la biserica din parohie.

Duminică reprezentanţii Mitropoliei au decis să aducă un nou preot în sat. De aici a început şi circul. Fostul preot Ioan Ungureanu, susţine că reprezentanţii Bisericii pur şi simplu au luat cu asalt biserica din parohie, însoţiţi de un fel de gărzi de corp. Refuzul lui Ioan Ungureanu de a-i lăsa în biserică a fost urmat de un asediu, spune fostul preot.







”Este vorba despre intrarea cu brutalitate şi spargerea uşilor unei biserici monument istoric din Schitul Orăşeni, de către patru cinci indivizi, special antrenaţi, corpolenţi. Mai întâi ei au forţat uşile bisericii cu tot felul de unelte. Noi am rezistat cât am putut. Dar după 7-8 minute, am fost doborâţi de puterea lor( n.r. preotul era însoţit de dascăl, în biserică). Am observat printre ei pe un angajat al unei firme de protecţie şi pază din Iaşi, care de obicei venea acum câteva luni şi aducea notificările Mitropoliei.”, spunea Ioan Ungureanu.







Totodată preotul caterisit spune că a fost agresat de cei care au intrat în biserică. ”După ce au intrat peste noi, două dintre acele persoane corpolente m-au înşfăcat, fiindcă eu am căzut jos, şi m-au lovit cu piciorul dându-mă la o parte din calea de acces. Celălalt bărbat voinic m-a luat de mână şi am fost târât câţiva metri. Au venit alţi doi băieţi, bine structuraţi din punct de vedere al musculaturii şi au tăiat belciugul şi de la a doua uşă, pe care pălimarul reuşise să o închidă.”, adaugă fostul preot.

Totodată Ioan Ungureanu spune că a strâns de gât. ”Am vrut să ies afară, să strig după ajutor, dar deodată în uşă a apărut preotul Chirilă, angajat al Mitropoliei Moldovei şi al Bucovinei. Acesta mi-a pus mâinile în gât strângându-mă cu putere şi împingându-mă, mi-a spus ”tu aici stai, nu ai ce căuta afară”.”, precizează Ioan Ungureanu. Cu reprezentanţii Mitropoliei se afla şi noul preot, cel care trebuia să îi i-a locul lui Ungureanu. În cele din urmă reprezentanţii Mitropoliei s-ar fi retras după intervenţia localnicilor. Mai ales că o parte a acestora sunt susţinători ai fostului preot Ungureanu. ”Noi am contribuit la această biserică din sat. Şi nu este vorba de material doar ci şi cu sufletul. El este preotul nostru”, spune o localnică, supărată pe reprezentanţii Bisericii. Unii localnici nici nu vor să audă de alt preot.

Poziţia Bisericii: evacuare paşnică la Orăşeni

De cealaltă parte reprezentanţii Mitropoliei spun că lucrurile nu au stat chiar aşa. Aceştia recunosc că au venit duminică la Orăşeni Schit cu un nou preot, dar, arată aceştia, la solicitarea a zeci de enoriaşi. ” O delegaţie a Arhiepiscopiei Iaşilor s-a deplasat la biserica Parohiei Schit Orăşeni din judeţul Botoşani pentru a-l prezenta comunităţii pe preotul delegat de Centrul Eparhial pentru a sluji pe perioada clarificării situaţiei canonice a fostului preot Ioan Ungureanu, care a fost caterisit de Consistoriul Arhiepiscopiei Iaşilor, decizie confirmată şi de instanţa superioară, Consistoriul Mitropolitan. Această deplasare s-a făcut la solicitarea enoriaşilor din această parohie, care au trimis două memorii la Centrul Eparhial, fiecare însoţit de câteva zeci de semnături”, precizează reprezentanţii Arhiepiscopiei Iaşilor într-un comunicat.

Totodată reprezentanţii Bisericii spun că de fapt fostul preot Ungureanu este cel care a agitat spiritele la Orăşeni. Această acţiune canonică şi legală, desfăşurată în chip paşnic pe tot parcursul ei de credincioşi din parohie împreună cu delegaţi ai Centrului Eparhial, a fost obstrucţionată încă de la început de fostul preot Ungureanu, care se afla în biserică, dar fără a fi început vreun slujbă, şi de câţiva susţinători ai săi, unii aduşi din alte localităţi, care au recurs la cuvinte jignitoare, ameninţări şi bruscări. În faţa acestor manifestări violente, reprezentanţii Arhiepiscopiei Iaşilor au preferat să se retragă, menţinând acelaşi comportament paşnic, după cum se poate vedea şi din imaginile filmate”, adaugă reprezentanţii Arhiepiscopiei.

”Vrea să trecem la a săvârşi cununii mixte”

Scandalul dintre Biserică şi preotul Ioan Ungureanu a început în luna mai. Preotul paroh Ioan Ungureanu a refuzat să mai pomenească la slujbe ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei dar şi pe capul Bisericii Ortodoxe Române. La aceea vreme preotul spunea că a luat această decizie după ce şefii Bisericii Ortodoxe Române au fost de acord cu prevederile conciliului de la Creta. Conform convingerilor preotului acest conciliu ar fi eretic şi ar duce inclusiv la obligarea preoţilor de a face cununii între persoane de religii diferite. ” Mitropolitul nostru a semnat nişte documente anul trecut în Insula Creta, prin care doreşte să facă o unire, o nivelare a religiilor, fiind biserici şi alte confesiuni. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vrea să trecem la a săvârşi cununii mixte. Iar noi am renunţat la pomenirea numelui său”,preciza la aceea dată Ioan Ungureanu.

