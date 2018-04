Un IT-ist a dat peste o brăţară veche de câteva mii de ani, chiar de Paşte. Obiectul antic a ajuns la muzeu

Daniel Georgiu, un IT-ist de 38 de ani din Bistriţa, a dat tocmai de Paşte peste o piesă veche de câteva mii de ani. Aceasta, care este practic o brăţară de brat sau picior, a fost găsită la doi paşi de Bistriţa, lângă trunchiul unui copac.

„Chiar în ziua de Paşte a fost găsită. Am hotărât să facem puţină mişcare, ne-am plimbat prin pădure, iar detectorul a sunat. A început să sune puternic şi clar în apropierea unui copac. Am început să săpăm şi am ajuns la 35-40 de centimetri adâncime şi a început să apară o bucată din această brăţară. După patina obiectului mi-am dat seama că este ceva antic”, povesteşte Daniel Georgiu.

Acesta spune că are un sentiment de bucurie atunci când poate să ajute comunitatea din care face parte să-şi cunoască istoria, prin astfel de obiecte.

„Sentimentul meu e unul de bucurie, pentru că noi vrem să aducem ceva comunităţii în care locuim. E un sentiment de emoţie atunci când sună detectorul, chiar dacă nu e ceva important,” mai spune detectoristul.





Brăţara a ajuns la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud FOTO - Bianca Sara

Cercetătorul George Marinescu spune că acest obiect nu face altceva decât să confirme că aceste ţinuturi au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Mai mult, populaţia de aici era la fel de avansată într-ale prelucrării metalelor ca şi în alte zone.

„Se va face o analiză metalografică, care ne va permite să ştim componenţa metalică. Patina şi aspectul general al obiectului ne duce cu gândul la cupru. Este o verigă cu aspect circular, realizată prin turnare, care se presupune că era purtată sau pe braţ sau pe picior. Piesa este foarte importantă pentru metalurgia neferoasă din zona Bistriţei, pentru că constituie până în prezent una dintre cele mai vechi urme ale prelucrării metalelor neferoase. Ar fi prima mărturie a unei comunităţi preistorice din jurul Bistriţei.Ca şi datare ar putea fi din eneolitic, în jurul 3500 înaintea erei noastre. Are câteva mii de ani, însă e greu de datat din cauza faptului că este singulară”, a explicat muzeograful George Marinescu.

În urmă cu un an a găsit un buzdugan, de pe vremea lui Mircea cel Bătrân

Ca o coincidenţă, Daniel Georgiu, care are acest hobby de mai bine de 5 ani, a găsit în urmă cu un an, tot la începutul lunii aprilie un fragment dintr-un buzdugan, care ar data din secolele XII-XIV.

Daniel Georgiu FOTO- Bianca Sara

Şi în acel caz, piesa a fost găsită la doi paşi de municipiul Bistriţa. Fragmentul de buzdugan are doar 5 centimetri, însă sunt vizibili dinţii, care i-au şi sugerat găsitorului că este vorba despre o armă veche de aproximativ 800 de ani. Şi buzduganul de pe vremea lui Mircea cel Bătrân a ajuns la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Brăţara găsită anul acesta nu este singurul obiect antic descoperit de către Daniel Georgiu. Acesta a mai dat în anul 2015 peste un topor din bronz, datat din Epoca Bronzului . Obiectul a fost folosit în urmă cu 3.500 de ani, de oamenii preistorici care au locuit în această zonă.

