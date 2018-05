VIDEO Un învăţător pensionar a bătut o fetiţă de 11 ani până a făcut pe ea. Copila a fost umilită şi lovită în faţa colegilor

Miercuri, la şcoala gimnazială din Bistriţa-Bârgăului, o fetiţă de clasa a IV-a a fost bătută până a făcut pe ea. Aceasta a fost scoasă în faţa clasei, alături de alţi trei colegi, pentru a rezolva nişte exerciţii la matematică. Fetiţa s-a blocat şi nu a mai scos niciun cuvânt, atitudine care l-a înfuriat peste măsură pe învăţător.

Acesta ar fi luat arătătorul de lângă tablă şi ar fi început să o lovească pe copilă peste spate şi peste picioare. Atât de tare s-a speriat copila de 11 ani, încât a făcut pe ea.

Ajunsă acasă, copila nu a vrut să îi povestească mamei ce s-a întâmplat, aceasta auzind despre incident de la părinţii colegilor de clasă ai fetei sale. În cele din urmă, copila a recunoscut că a fost bătută de către profesor.

„Fata mi-o zis: «Mă, mamă, m-o scos la tablă, pe patru copii în total, pe trei i-o lăsat să plece înapoi, dându-le un băţ peste fund, am vrut să plec, mi-o arătat băţul şi o prins a da până am făcut pe mine.» Am vorbit cu profesorul, mi-o spus că şi-o ieşit din fire şi asta e. Nici măcar să zică scuză-mă, nu se mai întâmplă, absolut nimic”, a declarat Manta Paraschiva, mama fetiţei.

Fetiţa s-a întors la şcoală în ziua următoare, însă mama sa spune că şi-a schimbat comportamentul, fiind mai tot timpul abătută şi stresată. Aceasta i-a mai spus mamei sale că nu este primul incident de acest gen, în urmă cu două săptămâni, acelaşi învăţător dându-i două palme după cap, după ce fetiţa a greşit ceva la un exerciţiu de matematică.

Dascălul despre incident: „M-am înfuriat puţin şi asta a fost...”

Dumitru Dragotă are 65 de ani şi este la catedră de mai bine de patru decenii. Acesta s-a pensionat în urmă cu un an, însă a revenit la catedră în ultimul semestru, după ce o învăţătoare a şcolii a intrat în concediu de maternitate.

Dascălul recunoaşte incidentul şi spune că nu ştie ce s-a întâmplat de s-a înfuriat atât de tare. Acesta mai spune că nu este o practică uzuală, aceea de a lovi elevii.

„Nu a vorbit sub nicio formă. Nu a vorbit absolut nimic, nu a vrut să coopereze deloc. M-am înfuriat puţin şi asta a fost... Mi-am ieşit din fire. A fost o singură lovitură”, încearcă să explice cele întâmplate învăţătorul Dumitru Dragotă.

Directorul şcolii spune că este primul astfel de incident pe care îl are cu învăţătorul, pe care nu vrea să îl mai vadă la catedră anul şcolar următor.

„Domnul învăţător este un învăţător foarte bun, a lucrat la catedră o viaţă întreagă. Cred că şi-a ieşit din fire. El regretă, am povestit cu dânsul, am convocat comisia de disciplină. Nu îşi explică nici el ce s-a întâmplat. A recunoscut, şi-a cerut scuze. Din punctul meu de vedere, nu este normal să mai facem educaţie cu bota. De la o anumită vârstă probabil ne pierdem şi răbdarea. Nu este o practică în această şcoală. De când sunt eu aici nu s-a mai întâmplat aşa ceva,” a declarat Viorel Popandron, directorul şcolii.

Mama fetiţei lovite crede că atitudinea învăţătorului are legătură şi cu condiţia modestă a familiei. Aceasta mai are 8 fraţi, cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani. Familia Manta locuieşte pe un deal, la câţiva kilometri buni de şcoală. Cei 9 copii şi părinţii lor locuiesc în doar două camere, însă Paraschiva Manta spune că se străduie să le ofere copiilor săi tot ce îşi doresc.

„Îmi doresc să se facă dreptate. Adică eu îmi cresc copiii cum pot, îi port la şcoală, 9 copii, îi grijesc să fie curaţi şi ordonaţi şi el să vină să îmi bată copiii? Nu dau eu în copilul meu şi dă el în copilul meu? Îmi bate unu d-ăsta copilul? Nu am putut să permit aşa ceva, eşti mamă şi te doare. Mă doare de toţi 9 copiii”, mai spune mama fetiţei.

Mama fetei a depus plângere atât la Inspectoratul Şcolar Judeţean, cât şi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

„Astăzi, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bârgăului au fost sesizaţi prin plângere scrisă, de către o femeie din Bistriţa-Bârgăului, cu privire la faptul că fiica ei, elevă în clasa a IV-a, ar fi fost agresată fizic de către învăţătorul acesteia. În cauză s-a deschis dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii de purtare abuzivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb.

