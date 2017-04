Trei bebeluşi morţi găsiţi în podul unui bloc din Bistriţa Năsăud. Procurorii de la Parchetul General ar fi reţinut o femeie

Se pare că dosarul a fost preluat de Parchetul General, acesta fiind în primă fază instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Procurorii ar urma să o propună pentru arestare preventivă pentru 30 de zile.

Macabra descoperire a fost făcută în data de 9 martie, în jurul orei 14.00. O femeie care locuia la parterul unui bloc din comuna Bistriţa-Bârgăului s-a deplasat, alături de fiul său de 12 ani, în podul clădirii, pentru a face curat.

Băiatului de 12 ani i-a atras atenţia un maldăr de haine, care se afla în pod. Acesta s-a apropiat de haine, le-a dat la o parte şi a observat o parte din scheletul unuia dintre copiii. Iniţial a crezut că este vorba despre o păpuşă, însă mama sa, alături de o vecină s-au apropiat cu o lanternă şi au realizat că este vorba despre un nou născut.

Imediat, într-un alt sac de rafie de lângă au văzut trupul celui de-al doilea copil. Femeia a alertat poliţia. Agenţii ajunşi la faţa locului au mai descoperit, în timpul cercetărilor, trupul descompus al unui al treilea copil.

„Am fost cu copilul să facem curat în pod şi am văzut că erau nişte geci, nişte haine puse una peste alta. Le-am tras pentru a le arunca şi am văzut jumate de corp. Copilul a spus: „Mami aici e o păpuşă”. Nu e lumină acolo, nu e vizibilitate deloc şi am chemat o vecină cu lanterna, ne-am uitat şi se vedea forma, l-am tras la lumină şi atunci am văzut craniul şi coastele. Mai era un sac şi l-am tras şi am mai văzut un craniu. Deja atunci am sunat la poliţie. Dânşii au mai găsit un al treilea corp. Am înţeles că s-a găsit şi lenjerie...”, a declarat femeia care a alertat autorităţile.

Primele cercetări la faţa locului indică faptul că cei trei au decedat în urmă cu câţiva ani. Poliţiştii au găsit mai multe elemente de lenjerie intimă, printre care şi un maieu plin de sânge. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca doi dintre copii, despre care se bănuieşte că ar fi gemeni, să fi fost născuţi chiar în podul cu pricina.

Se pare că trupurile aparţin unor copii nou-născuţi, care au fost abandonaţi, pe rând, în ani diferiţi în podul cu pricina. Aceştia prezentau grade diferite de descompunere, specialiştii estimând că cel mai vechi trup ar fi fost abandonat în urmă cu 8-9 ani.