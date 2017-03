Tibi Uşeriu: „A apărut Aurora Boreală. Atunci m-am pus jos pe sanie, mi-am făcut o cafea şi m-am uitat la ea până am îngheţat de frig”

Singurul maratonist din lume care a câştigat competiţia de la Cercul Polar, 6633 Ultra, s-a întors miercuri noaptea în ţară. Acesta a aterizat la Cluj-Napoca, unde va şi rămâne câteva zile pentru recuperare. De aici, maratonistul va merge la Bucureşti, unde îşi va lansa autobiografia.

Tibi Uşeriu a fost întâmpinat de o mulţime de susţinători, în miez de noapte, la aeroport. Aceştia l-au aşteptat pe bistriţean cu prăjituri, cafea şi pancarte. La aeroport l-a aşteptat şi fratele său Alin, dar şi mama sa.

Întrebat de jurnalişti dacă se va întoarce în „iadul alb”, Tibi nu a negat posibilitatea aceasta. Până una alta, Tibi se va recupera şi se va pregăti pentru un alt ultramaraton, care va avea loc în deşert în luna iulie. Despre acest ultramaraton, Tibi spune că va fi unul greu, din cauza căldurii.

„Faţă de anul trecut nu a fost o diferenţă foarte mare, doar că a fost ceva mai frig. Concurenţa a fost mai mare decât anul trecut, a fost nevoie ca şi eu să scot ceva în plus faţă de anul trecut şi să apelez şi la experienţă, deşi asta nu m-a prea ajutat. A fost o competiţie friguroasă. La o competiţie de genul acesta nu te aştepţi să mergi şi să te întorci sănătos. Am avut ceva probleme, dar au fost destul de minore. Am avut degerături undeva în a treia zi, dar până la urmă am reuşit să le gestionez şi să ajung până la final cu ele. Cred că cel mai dificil a fost startul, când mi-am dat seama ce mă va aştepta în următorii kilometri. A fost dificil şi mi-am dat seama că de fiecare dată este tot mai greu. Cred că am instinct de supravieţuitor, sunt spontan şi de obicei rezolv problemele chiar dacă nu sunt pregătit. De data aceasta am fost pregătit şi mi-am dat seama că am avut probleme mai mari decât anul trecut”, a precizat Tibi Uşeriu.

Acesta a mai spus că la competiţia de anul acesta şi-a permis să admire pe îndelete Aurora Boreală, savurând o cafea, pe sanie.

„Cred că nu o să uit toată competiţia şi acele nopţi care au trecut. La un moment dat a apărut Auror Boreală. Atunci m-am pus jos pe sanie, mi-am făcut o cafea şi am stat să mă uit la ea până am început să îngheţ de frig. A fost unul dintre momentele pe care de data asta le-am savurat, pentru că data trecută nu am reuşit deoarece nu aveam un avans prea mare faţă de concurentul din spate. Acum mi-am permis şi asta”, a explicat maratonistul.

A câştigat cel mai dur ultramaraton din lume de două ori

Tibi Uşeriu este singurul concurent din istoria 6633 Ultra care a câştigat competiţia de la Cercul Polar de două ori. Anul trecut, bistriţeanul devenea primul est-european care câştiga cursa, iar anul acesta s-a întors pentru a-şi apăra titlul. Anul trecut, bistriţeanul devenea primul est-european care câştiga cursa, iar anul acesta s-a întors pentru a-şi apăra titlul.

Ultramaratonul presupune parcurgerea a 566 de kilometri în 180 de ore. Temperaturile înregistrate anul acesta au fost cu 10 grade mai scăzute decât cele înregistrate anul trecut. De asemenea, vântul puternic a făcut ca temperatura resimţită de corpul uman să ajungă şi la -70 de grade.

Frigul i-a dat bătăi de cap şi lui Tibi Uşeriu, care îi mărturisea într-o convorbire telefonică fratelui său că simte că îi îngheaţă ochii în cap. Din cauza frigului, bistriţeanul a suferit degerături, care ulterior s-au infectat şi au fost la un pas să-i determine pe medici să nu-l mai lase pe maratonist să continue competiţia.

Înainte de a lua startul pentru a doua oară la 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, Tibi Uşeriu îşi punea viaţa pe tapet, într-o carte autobiografică, în care vorbea despre copilărie, despre maratoanele la care a luat parte, dar şi despre o etapă din trecutul său, despre care cunoscuţii săi din oraşul natal, doar şuşoteau pe la colţuri.

a spart mai multe magazine de bijuterii şi maşini de transport valori. Fără menajamente, Tibi Uşeriu a povestit cum a ajuns să fie implicat într-o bandă specializată în alba-neagra, cum a ajuns gardă de corp la un interlop din Serbia şi cum

Bistriţeanul a povestit şi despre cele două evadări din închisoare, dar a prezentat şi perioada de aproape un deceniu în care a fost închis într-o închisoare de maximă securitate, de unde nu mai evadase nimeni.

Maratonistul a mărturisit că lucrează la această carte de 4 ani şi că a reprezentat o metodă de eliberare, dar şi o asumare a trecutului său, pe care a preferat să-l expună el, decât să o facă alţii.

Volumul, pe care Tibi l-a numit „27 de paşi”, inspirat fiind de distanţa pe care o putea parcurge când era scos la plimbare în închisoarea de maximă securitate unde a fost închis, s-a vândut la pâinea caldă la cele două evenimente de lansare de la Bistriţa şi de la Cluj-Napoca.

Vă mai recomandăm: