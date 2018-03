Românul care trăieşte exclusiv din poker. „Joc numai cu alţi jucători, nu împotriva cazinoului, iar pe termen lung norocul este egal cu zero“

Vasile Strugari are 26 de ani şi trăieşte jumătate de an în Năsăud şi în Cluj-Napoca şi jumătate de an în străinătate. Practic jumătate de an munceşte, iar jumătate de an cheltuieşte banii făcuţi.

Tânărul din Năsăud trăieşte de mai bine de 5 ani exclusiv din poker. Acesta şi-a descoperit pasiunea pe când avea doar 18 ani. A început timid, la Năsăud, cu sume mici şi partide cu prietenii.

„Am început să învăţ regulile şi apoi să joc între prieteni imediat după ce am împlinit 18 ani. Cu timpul am început să studiez, să aprofundez jocul, pentru că de la început ştiam că poate fi sursă excelentă de venit”, spune Vasile Strugari.

Acesta mărturiseşte că l-a ajutat destul de mult şahul, pe care l-a practicat destul de serios în copilărie. A învăţat să-şi studieze şi „citească” adversarul, dar şi să aibă răbdare şi să-şi folosească logica.

„Practicând şahul, de multe ori stăteam mult faţă în faţă cu alt jucător. Astfel îi urmăream reacţiile după fiecare mutare, aşa am prins experienţă să îmi dau seama cum vede jucătorul advers fiecare mutare sau decizie de-a mea sau cum o interpretează el. Apoi, şahul te învaţă că trebuie să ai răbdare, îţi dezvoltă logica şi puterea de calcul, lucruri esenţiale şi la poker”, explică năsăudeanul.

La 20 de ani deja era independent financiar

Deşi a început pe când avea 18 ani, la 20 de ani tânărul nu doar că era independent financiar, ci deja era jucător profesionist din poker şi făcea bani frumoşi din asta. Joacă Hold'Em Poker, cel mai popular stil al acestui joc de cărţi, care presupune împărţirea a câte două cărţi pentru fiecare jucător, plus alte cinci cărţi comune, întoarse pe rând pe masa de joc.



„Am început practic de la 0, adică fără vreun ban pus deoparte pentru poker. Am început să joc turnee cu 10-20 de lei intrarea şi cash cu intrare de 50-100 de lei, pe plan local, la Năsăud! Astea sunt cam cele mai mici mize, dar m-au ajutat să prind experienţă şi să evoluez. Odată cu creşterea jocului şi a experienţei, am crescut şi miza”, povesteşte tânărul.

Acesta a început Facultatea de Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării la Universitatea „Babeş Bolyai“, însă în ultimul an a abandonat-o, întrucât nu reuşea să ajungă la examene din cauza turneelor de poker din afara ţării la care mergea.

Tânărul a ajuns să joace poker cu profesionişti din toată Europa. A fost la turnee în Cehia, Malta, Austria, Spania sau Germania.







Foto: Arhivă Personală

„Joc doar live, călătoresc prin toată Europa la festivalurile de poker. Se pot face bani frumoşi din poker şi online, dar acolo trebuie abordată altă strategie, nu vezi exact cu cine joci, eu prefer să joc live. Primul turneu şi partidă de cash jucată în afară a fost în Rozavadov (Cehia) la Kings Casino, care a devenit cea mai mare cameră de poker din Europa. Acolo am mai jucat mult timp după aceea. Am fost la European Poker Tour, prin toată Europa. Am jucat în Malta, Cehia, Austria, Spania sau Germania”, mai spune Vasile Strugari.

Acesta joacă poker în afara ţării de la 21 de ani, când a avut ocazia să ia parte la un schimb de experienţă în străinătate cu reprezentanţii unui casino din Cluj. Experienţa aceasta i-a deschis apetitul pentru astfel de evenimente, continuând să participe singur la ele.

Despre bani nu îi place să vorbească, însă spune că pokerul îi aduce mai mulţi bani decât un job bine plătit în Europa. Tânărul spune că îşi poate permite cam tot ce îşi doreşte.

6 luni pe an joacă poker

Vasile priveşte pokerul ca pe un job, care necesită seriozitate, perseverenţă şi performanţă. An de an, acesta participa la 7-8 evenimente de poker, care se întind pe minim 3 săptămâni.

Astfel, 6 luni pe an, tânărul este în străinătate, unde joacă poker 7-8 ore zilnic. Când se întoarce în ţară, acesta locuieşte fie în Năsăud, cu părinţii săi, fie în Cluj-Napoca.

Despre acest „job” neobişnuit, Vasile spune că presupune multă muncă, deşi pentru mulţi poată părea o distracţie dependentă de noroc.

„Pot să spun că am un talent spre acest fenoment. Acest lucru este dublat de multă muncă, bineînţeles! Încerc şi reuşesc tot mai bine să-mi dau seama ce gândeşte adversarul şi ce vrea să îmi transmită, să anticipez intenţiile lui şi să iau, în consecinţă, cele mai bune decizii care mă fac câştigător”, spune tânărul.

Printre cei sceptici s-au numărat şi părinţii săi, care au vrut ca unicul copil să aibă un job serios. Cu timpul însă, odată ce au început să înţeleagă jocul, aceştia au început să îl susţină.

„La început bineînţeles că au fost foarte pesimişti, (n.r. - părinţii) pentru că pokerul are o imagine destul de negativă în România şi este asociat practic cu jocul la ruletă sau aparate electronice, deşi nu are nicio legătură! Eu joc mereu contra altor jucători, niciodată contra casinoului! Iar asta face ca, pe termen lung, norocul să fie egal cu 0 şi ca cei mai buni să câştige”, mai spune ardeleanul.

