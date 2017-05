Organizatorii recordurilor din Năsăud: „Reprezentanul Guinness Book nu şi-a imaginat vreodată că putem aduna atâţia oameni în haine tradiţionale”

Practic, România reuşeşte astfel cu eforturile autorităţilor locale şi judeţene, dar şi a creatoarei de artă populară Virginia Linul şi a asociaţiei Produs în Bistriţa-Năsăud, să stabilească două noi recorduri, inexistente până acum. Pentru ca aceste recorduri mondiale să fie validate a fost necesară participarea a minim 4.500 de persoane.

Deşi oamenii au participat la acest eveniment duminică în jurul prânzului, confirmarea celor două recorduri a venit abia după miezul nopţii, după ce reprezentantul Guinness World Records le-a validat şi a constatat că totul este în regulă.

Ideea celor două recorduri mondiale aparţine creatoarei de artă populară Virginia Linul, care a mărturisit luni, într-o conferinţă de presă, că visează la aşa ceva de mai bine de un deceniu. Aceasta a fost şi expertul care a confirmat faptul că costumele populare ale participanţilor sunt autentice.

„Această idee mi-a venit în urmă cu zece ani, însă abia acum am reuşit să o punem în practică. Am mai încercat de-a lungul timpului să conving oameni de cultură, însă nu am reuşit până acum. (...) Scopul meu era de a promova zona, costumul popular, producătorii din Bistriţa-Năsăud şi de a schimba imaginea lumii despre noi, despre români. Absolut fiecare om a fost important pentru acest eveniment”, a declarat în cadrul conferinţei de presă de luni, creatoarea de costume populare Virginia Linul.





Trei tipuri de numărătoare, impuse pentru certificarea recordului

Intrarea în Cartea Recordurilor a venit şi cu o groază de condiţii, care a făcut organizarea şi logistica necesară destul de complicate. Reprezentanţii Guinness Book au impus nu doar participarea a 4.500 de persoane, ci şi trei tipuri diferite de numărătoare: pe baza brăţărilor înseriate primite de fiecare participant, camerele video, care au fost mai apoi luate la periat de o firmă specializată şi numărătoarea fizică a stewardzilor impuşi de Cartea Recordurilor.

Reprezentanţii Cărţii Recordurilor au mai cerut ca la fiecare maxim 50 de persoane să fie un „steward” care să se asigure că toate persoanele respectă regulile şi anume: stă în aceeaşi poziţie timp de 5 minute şi dansează în sincron respectând paşii dansului.

În ceea ce priveşte prezenţa la acest eveniment, până şi reprezentantul Cărţii Recordurilor a avut dubii cu privire la îndeplinirea condiţiei de participare.

„Reprezentantul Guinness Book nu şi-a imaginat vreodată că putem să adunăm atâţia oameni în costum popular şi că costumul popular românesc este atât de divers. S-a arătat impresionat de ce a văzut aici”, a precizat Elena Bărbos, reprezentantul Asociaţiei Produs în Bistriţa-Năsăud.

Preşedintele de CJ Radu Moldovan: „Liviu Dragnea a fost cel mai bun mijloc de promovare”

Preşedintele de Consiliu Judeţean, Radu Moldovan a recunoscut că vremea a ţinut cu participanţii şi organizatorii şi a mărturisit că dacă venea o furtună în timpul evenimentului exista riscul ca oamenii să se calce în picioare.

„Duminică, la ora 03:00 dimineaţa verificam prognozele meteo pe telefon. De nu ştiu câte ori am verificat vremea pe telefon. Mă bucur că acest eveniment s-a încheiat cu bine, fără incidente. Dacă venea o furtună era riscul foarte mare ca oamenii să se calce în picioare”, a mai spus Radu Moldovan.

În total, evenimentul a adunat în Năsăud în jur de 20.000 de oameni. Aceştia fie au venit să privească stabilirea recordului de la distanţă, în haine normale, fie s-au „solidarizat” cu participanţii şi au purtat ie.

Potrivit preşedintelui de Consiliu Judeţean, Radu Moldovan, cel mai bun mijloc de promovare ar fi fost tocmai preşedintele Camerei deputaţilor Liviu Dragnea, care a îmbrăcat un costum popular specific judeţului Teleorman şi a respectat şi el regulile impuse de Guinness Book.

„Nu aveam o mediatizare mai bună decât prezenţa lui Liviu Dragnea cu nicio firmă de publicitate. Nu a fost un eveniment politic. A fost o manifestaţie publică la care a putut participa oricine, indiferent de carnetul de partid. Nu am oprit pe nimeni să participe”, a completat Radu Moldovan.

Doar prezenţa Guinness Book la Năsăud a costat 60.000 de lei, sumă care a fost scoasă din vistierie de Consiliul Judeţean. Ministrul Culturii a mai contribuit şi el cu 75.000 de lei la acest eveniment. Pe lista celor care au finanţat evenimentul se numără şi Ministerul Turismului şi Primăria Năsăud.

