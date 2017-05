Liberalul care agresat o femeie în plină stradă s-a întors în politică: „Am fost urmărit în acea zi de un profesionist cu un DSLR“

„Pe data de 14 iunie 2016, în jurul orei 16:00, soţia mea se afla în Bistriţa, pe Bulevardul Independenţei, la trecerea de pietoni semaforizată, în zona BIG şi după ce semaforul a arătat culoare verde s-a angajat în traversarea pe zebră. După ce a făcut câţiva paşi, un autoturism a venit cu viteză, în ciuda culorii roşii a semaforului (pentru şoferi). Evident că soţia mea s-a speriat pentru că putea fi accidentată şi a lovit cu piciorul maşina respectivă. Şoferul a înjurat-o şi fiecare şi-a continuat drumul. (...) Când a ajuns la trecerea de pietoni de pe strada Solomon Haliţă, acelaşi autoturism care trecuse pe culoarea roşie a oprit chiar pe trecerea de pietoni, şoferul s-a dat jos şi a lovit-o pe soţia mea peste faţă, a bruscat-o, i-a rupt maieul şi a agresat-o verbal. Ticălosul a continuat violent, a încercat să o oblige pe soţia mea să se urce în maşina lui, însă soţia mea s-a opus şi a încercat să sune Poliţia, apelând numărul de urgenţă 112”.

Postarea era însoţită de mai multe fotografii, care arătau clar cum Jenor Beudean o îmbrâncea şi agresa pe femeie. Cu toate acestea, incidentul a fost doar partial confirmat de Jenor Beudean, care a susţinut până în ultimul moment că nu a agresat-o pe femeie.

„I-am făcut semn cu mâna să se grăbească, fiind deja verde pentru maşini. În acel moment, mi-a adresat cuvinte injurioase şi m-a întrebat ironic: Ce vrei, fraiere? A continuat să traverseze strada în acelaşi ritm, iar în momentul în care am pus maşina în mişcare, s-a întors şi a lovit-o cu piciorul, continuând să mă înjure. În această situaţie, am decis să mă întorc la primul sens giratoriu pentru că am crezut că maşina a fost avariată în urma loviturii ca să îi cer să mergem împreună la echipajul de Poliţie Locală, aflat pe Bulevardul Independenţei. Întrucât a refuzat şi a continuat să-mi adreseze cuvinte injurioase şi ameninţări, am încercat să o conving să intre în maşină pentru a merge împreună la sediul Poliţiei Locale, moment în care s-a smucit şi s-a tras înapoi. Întrucât nu am reuşit s-o conving să mă însoţească la Poliţia Locală, am decis să mă prezint singur şi să relatez ce s-a întâmplat”, descrie situaţia liberalul Jenor Beudean.