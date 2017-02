Investiţie de 7 milioane de lei, distrusă în doar 5 minute de furia Someşului. „A venit ca un tsunami, cu valuri de apă şi gheaţă de 2-3 metri”

„Am văzut la televizor cum arată un tsunami, dar nu credeam c-o să-l vedem pe viu, aici la noi”, începe povestea Ioan Bob, primarul comunei Şintereag. Acesta a simţit pe propria piele furia naturii sâmbătă, după ce Someşul Mare s-a dezlănţuit şi a produs pagube însemnate în comuna sa.

Se pare că în amonte au fost sparte mai multe poduri de gheaţă, iar apa amestecată cu gheaţă a Someşului Mare a venit cu viteză în satul Cociu, care aparţine de comuna Şintereag.

Apa a măturat pur şi simplu o microhidrocentrală amenajată pe marginea râului, făcând-o nefuncţională în mai puţin de 5 minute. Unul dintre inginerii firmei de construcţii care tocmai finalizase lucrarea era în control şi s-a salvat în ultima clipă. Autoturismul său şi barăcile din jur au fost luate de apa cu gheaţă şi purtate ca nişte jucării.

„Inginerul era la hirocentrală în control şi l-a prins puhoiul acolo, el a apucat să fugă, dar maşina a rămas acolo şi a fost luată de apă şi gheaţă. A fost exact ca în filme, venea apă cu gheaţă în valuri de 2-3 metri”, povestesc oamenii care se minunează de distrugerile produse de apă şi gheaţă.







Autoturismul a fost purtat de apa cu gheaţă ca o jucărie (Foto: Gigi Cherecheşiu)

Paznicul microhidrocentralei s-a salvat şi el alături de unul dintre câinii săi în ultima clipă, însă baraca în care locuia şi în care avea obiecte personale şi acte a fost luată de ape.

Microhidrocentrala urma să fie pusă în funcţiune

Sloiuri de gheaţă de unul şi chiar doi metri pătraţi au pătruns în clădirea care adăpostea microhidrocentrala, distrugând toată aparatura şi utilajele. Se pare că recepţia microhidrocentralei era deja făcută, aceasta urmând să fie pusă în funcţiune după ce testele se finalizau.

Această investiţie a fost făcută de o firmă italiană, costurile ajungând la 2-3 milioane de euro. Lucrările au început în urmă cu doi ani şi au fost finalizate de curând.

Patronul italian a fost înştiinţat despre dezastru şi urmează să sosească luni în ţară pentru a participa la evaluarea pagubelor şi a lua o decizie cu privire la viitorul investiţiei sale. Nu se ştie dacă firma respectivă avea asigurare pe microhidrocentrală.

Bucăţile de gheaţă au intrat în interiorul clădirii care adăpostea aparatura microhidrocentralei (Foto: Gigi Cherecheşiu)

„Pagubele sunt imense. Te îngrozeşte, le-au intrat bucăţi mari de gheaţă, de un metru cub, le-au spart tot ce însemna automatizare. Era în teste, urma să dea drumul. Luni se va întocmi o comisie şi vedem ce se poate face. S-a luat legătura cu patronul din Italia. A fost ca un tzunami, aşa ceva nu am mai văzut. Când am fost la recepţie şi am văzut aşa bijuterie, îţi vine să plângi când vezi ce e acolo”, mai spune primarul Ioan Bob.

Drumuri, gospodării, terenuri inundate cu apă şi gheaţă

Sâmbătă, pompierii şi pirotehniştii din cadrul ISU Bistriţa au muncit la foc automat pentru a sparge podurile de gheaţă formate pe mai multe cursuri de apă din comunele Zagra, Rebra, Maieru şi Valea Mare şi pentru a crea canale de scurgere. Cursurile de apă care traversează alte peste 15 localităţi au fost atent monitorizate pentru a se putea interveni rapid dacă situaţia se înrăutăţea.

Sâmbătă după-masă, autorităţile judeţene au luat hotărârea să ceară sprijinul armatei pentru monitorizarea râului Bistriţa.

„În localităţile Valea Mare şi Dobric s-a acţionat atât pirotehnic, cât şi cu utilaje grele, pentru slăbirea zăpoarelor formate, pentru crearea unor canale de scurgere a apei. În aceste localităţi, situaţia rămâne atent monitorizată. (...) Pompierii militari de la Secţia Năsăud au acţionat, în localităţile Rebra şi Liviu Rebreanu, iar pompierii militari din Sîngeorz-Băi au acţionat, pe raza localităţii Anieş, pentru evacuarea apei din mai multe curţi şi beciuri”, precizează purtătorul de cuvânt al ISU Bistriţa, Marius Rus.

