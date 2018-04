VIDEO Fost deputat UNPR acuzat că a băgat în spital un om de afaceri după o dispută pe teme politice. Bătaia, suprinsă de o cameră video de supraveghere

Un om de afaceri din localitatea maramureşeană Borşa a raportat la Poliţie că a fost bătut de fostul deputat UNPR Nuţu Fonta, pe 10 aprilie 2018, la o petrecere care a avut loc într-un cartier al oraşului.



Incidentul ar fi fost cauzat de o dispută între cei doi pe teme politice. Fostul deputat s-a enervat şi l-a lovit cu pumnul în faţă de omul de afaceri. Potrivit unor martori, omul de afaceri i-a cerut fostului deputat să-şi ceară scuze, însă acesta a refuzat şi a plecat de la petrecere. Atunci, bărbatul a decis să sune la poliţie. De asemenea, el s-a prezentat la spital pentru îngrijiri medicale.



“Eram la o petrecere privată unde era şi domnul fost deputat, Nuţu Fonta. Am discutat în contradictoriu chestiuni politice. La un moment dat m-a lovit cu pumnul în faţă, m-am dezechilibrat şi am căzut pe scări. M-am dezmeticit şi l-am întrebat dacă îşi cere scuze. Mi-a spus că nu. Atunci am sunat la 112 şi am anunţat poliţia”, a spus omul de afaceri, citat de vasiledale.ro. El s-a lovit la coaste şi la cap, motiv pentru care s-a prezentat la spitalul din localitate.



O cameră video de supraveghere amplasată în vecinătate suprinde incidentul reclamat între minutele 4.20 - 4.50.



Reclamaţia a fost înregistrată la Poliţie. „La data de 10 aprilie, în jurul orei 20.00 un bărbat de 60 de ani din Borşa a sesizat poliţia prin 112 că în timp ce se afla la o petrecere privată la un imobil de pe strada Libertăţii, a fost lovit de un bărbat de 54 de ani. Bărbatul rănit s-a prezentat la Spitalul Orăşenesc Borşa, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale. Acesta nu a rămas internat. Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a precizat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

Contactat telefonic, fostul deputat neagă că l-ar fi lovit. „Eu nu am lovit pe nimeni. El s-a dezechilibrat şi a căzut. Sunt martori acolo, au fost cel puţin 10-15 oameni care au văzut ce s-a întâmplat”, spune Nuţu Fonta, acuzând, la rândul lui, că bărbatul era băut. „Se poate vedea la spital ce alcoolemie avea”, mai spune fostul deputat.

Nuţu Fonta a fost deputat între 2012 şi 2016, din partea PPDD, după care a trecut la UNPR, fiind un apropiat al fostului ministru de interne, Gabriel Oprea.

Bărbatul lovit este tatăl unui tânăr salvamontist care, în urmă cu doar câteva luni, a iniţiat la Borşa o campanie împotriva violenţei, după ce, la rândul lui a fost victima unei agresiuni petrecute într-un bar din Borşa. “La nivelul oraşului Borşa am demarat o campanie antiviolenţă după ce am păţit. Şi în cazul acesta, deşi este vorba despre tatăl meu, se vede clar faptul că violenţa nu ţine cont de statutul social al celui care agresează. Nu există nicio diferenţă între agresori”, a declarat pentru aceeaşi sursă Sorin Apostol, fiul omului de afaceri din Borşa.

