Un român a lăsat un job de mii de euro în domeniul petrolier şi şi-a deschis un fast-food

Să fii pasionat de călătorii şi să fii şi plătit ca să călătoreşti, asta se poate numi de-a dreptul noroc. Cu asta se poate lăuda un băimărean de doar 35 de ani, care a vizitat peste 50 de ţări, făcând meseria care îi place foarte mult. Szilard Csavdari este inginer constructor la bază, însă a lucrat în domeniul petrolului vreme de nouă ani. ”Geofizică, mai precis. Carotaj geofizic. Carotajul înseamnă că se forează puţul şi noi aveam nişte scule pe care le coboram în puţ pe un cablu de oţel, care în interior are nişte fire de telecomunicaţie. Poate să scoată mostră de rocă, poate să facă măsurători, poate să ia efectiv un sample (mostră, n.r.) de gaz sau de lihid. Asta era treaba noastră”, explică el foarte pe larg în ce consta meseria lui.

Aşa a ajuns chiar să lucreze pe platformă petrolieră, în Africa, unde a stat mai bine de trei ani. Numai că, deşi meseria îi plăcea foarte mult, preţul pe care l-a plătit pentru asta a fost unul foarte mare. În plus, de la călătoriile prin toată Europa, la munca pe platforma petrolieră, diferenţa a fost foarte mare. ”Am fost peste tot, în România, sunt aşa zone frumoase şi aşa puţine dintre ele văzusem înainte, dar atunci când am lucrat, aveam o regulă: că numai 350 de kilometri aveam voie să conducem într-o zi. Aşa că după asta ne opream, ne cazam şi vizitam”, începe el.

Munca pe platforma petrolieră, închisoare pe bani

Apoi, în 2012 s-a dus în Africa, pe platformă petrolieră. „E închisoare pe bani. Gândiţi-vă: stai între bărbaţi patru săptămâni, pe o bucată de metal în mijlocul mării. Nu ai ce face, lucrezi în fiecare zi 12 ore şi ăsta este programu. tău. Te trezeşti la 12 sau la 6 şi ştii că la 6 sau la 12 ieşi din tură. Poate aveam o pauză de ţigară şi repede ceva de mâncat, în rest trebuia să fim atenţi la calculator şi ne făceam meseria. Se câştigă bine, dar plăteşti un preţ”, spune el acum. Şi experienţele nu s-au terminat aici. ”E frumos, dar dacă vă gândiţi că nu ai văzut cum a făcut copilul tău primii paşi, cum a zis primele vorbe, iar chestiile astea nu le poţi cuantifica şi nu le poţi recupera. Deci dai ceva, pentru altceva. Dacă mă uit înapoi şi să zic dacă a meritat sau nu? A meritat, 100%, pentru că aşa experienţă nu mai găseşti, dar dacă mi-aş fi dorit să văd când a făcut fiul meu primii paşi? Sigur că mi-aş fi dorit. Cu toate că el s-a născut când am lucrat în România, dar şi atunci tot la sondă eram şi lucram luni întregi fără nicio zi liberă. Dar nu m-am plâns, pentru că mi-a plăcut”, mai rememorează el.

Doar că, după cei nouă ani petrecuţi pe drumuri, cazat prin moteluri sau tabere, după ce şi-a destrămat familia din cauza faptului că era mai mult plecat, a ajuns la concluzia că, oricum, mai mult nu poate evolua în meseria asta, aşa că a simţit nevoia acută de schimbare. În 2014 s-a îmbolnăvit şi a avut nevoie de o operaţie la coloană, iar după acest moment a venit decizia. Schimbarea a fost radicală. ”E un domeniu în care ceea ce ai învăţat nu mai poţi folosi în altă parte. Ştiam că pentru mine, acolo s-a oprit drumul. Ca inginer, nu am mai aveam unde să merg, pentru că făceam acelaşi lucru; mie îmi plăcea, dar deja eram pictisit şi ce urma după asta era management. Să am eu grijă de alţi ingineri, iar eu nu aveam chef de asta. Am zis că cel mai bine e să mă fac eu pentru mine manager la mine acasă, în Baia Mare”, mai spune el.

Burgerii, ”testaţi” pe prieteni

Aşa că, întors acasă prin 2015, s-a apucat de teste. Pentru că îi plăceau burgerii foarte mult şi pntru că, după cusune el, nu a mâncat nicăieri în Baia Mare un burger pe gustul lui, s-a gândit că trebue să-şi facă singur. Aşa că s-a apucat de ”cercetare”. ”Ca inginer, asta am învăţat că nu trebie să ştiu totul, ci să ştiu unde să caut şi să filtrez informaţia. Am pierdut ore multe în faţa calculatorului, am găsit reţete şi le-am adaptat”, mai spune el. Şi-a investit banii în aparatura necesară pentru gătit, iar în câteva luni, avea un spaţiu dotat cu tot ce trebuie şi nişte ”teste” făcute pe prietenii lui. ”Luni de zile am tot încercat tot felul de reţete pe care le testam pe prietenii mei, să văd reacţii. Deja toţi mă întrebau, cât le mai testez şi când pornesc fastfoodul”, îşi mai mainteşte el.

Deschis de câteva luni, clinentela este deja formată. ”Majoritatea sunt bărbaţi pe care nu-i deranjează mirosul de mâncare, pentru că, fiind bucătria deschisă, sigur că miroase. Dar am preferat să fie totul la vedere, pentru că asta dă încredere”, mai spune el.

Doar burgeri, dar cei mai buni

Face doar burgeri şi burgeri vegetali, pentru că asta este specialitatea lui şi nu vrea să ofere un meniu mai mare, dacă nu ar putea oferi aceeaşi calitate. ”Folosim doar carne proaspătă, chifle proaspete, nimic congelat. Singurele alimente care se păstrează sunt maioneza, ketchupul şi caşcavalul”, mai menţionează el.

Ceea ce-l bucură, acum, cel mai mult este faptul că are posibilitatea să socializeze, să interacţioneze cu oamenii şi spune că este un aspect la care tinerii ar trebui să se gândească mai mult, după ce a constatat, încercând să-şi găsească personal, că foarte mulţi au deficienţe la acest capitol.