Cum se găteşte cea mai gustoasă ciorbă de cartofi fără carne. Cele două ingrediente secrete cunoscute de puţine gospodine

Tanti Ileana, o bătrână de 83 de ani din Maramureş, spune că întotdeauna a preferat ciorba de cartofi, însă restul familiei sale nu-i împărtăşea preferinţa culinară.



„Copiii mei nu voiau să o mănânce cu niciun chip. În special fiica cea mică, prefera să nu mănânce nimic, decât să guste ciorba e cartofi. Spunea că nu are niciun gust. Aşa că a trebuit să fiu inventivă”, pvesteşte acum bătrâna. Astfel, spune ea, a trebuit să găsească ingrediente care să-i dea un gust mai bun. „La noi, în Maramureş, se găteşte cu rântaş. Este făina care se prăjete puţin în ulei, apoi se adaugă smântâna şi apoi se toarnă în ciorbă. Dar gătită în felul acesta nu aveam şanse să o conving pe cea mică, aşa că am renunţat la asta şi am preferat să gătesc cu îngroşeală. Este făcută din aceleaşi ingrediente, adică făină cu smântână, dar nu se prăjesc”, mai spune ea.



În încercările sale de a oferi o aromă deosebită, tanti Ileana spune că cel mai mare succes l-a avut atunci când a folosit usturoi şi leuştean din plin.

Pentru reţetă, avem nevoie de:

5-6 cartofi

1-2 morcovi

1 rădăcină pătrunjel

½ rădăcină ţelină

1 legătură leuştean

1 legătură pătrunjel

1-2 căţei de usturoi

200 ml smântână

1-2 linguri făină albă

condimente: sare, piper, boia etc., după gust

opţional, o jumătate de ardei

Cartofii se curăţă, se taie cubuleţe şi se pun la fiert cu morcovii tăiaţi feliţe mici, subţiri, împreună cu celelalte rădăcinoase şi cu ardeiul. Ba, acestea chiar se pot pune puţin mai repede la fiert decât cartofii, pentru că se fierb mai greu, mai explică tanti Ileana.

Separat, făina se amestecă cu smântâna, cu atenţie, pentru a nu se face cocoloaşe. Dacă se obţine o pastă este prea groasă, se poate dilua cu puţină apă, apoi, când cartofii şi legumele sunt fierte, se toarnă peste ele. „O mai las la fiert câteva minute, iar la final adaug usturoiul şi verdeaţa tăiată mărunt, după care o mai las doar un minut, opresc focul şi pun capacul. Astăzi folosesc usturoi granulat, care este mult mai slab, dar oricum dă un gust bun”, mai explică bătrâna.



Ea spune că aroma pe care o dă verdeaţa şi usturoiul este foarte plăcută.





